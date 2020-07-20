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«Узнала, что их будет трое, и разревелась!» Истории родителей тройняшек
Источник материала: Tut.by
Мы слышим, что три — это счастливое число. Только вот у родителей тройняшек немного другие мысли на этот счет. Представьте, втрое больше ответственности и втрое больше трат! Мы даже не представляли себе как это сложно, пока не пообщались с героями нового видео. Мамы и папы тройняшек рассказали нам о том, с какими сложностями они сталкиваются, и раскрыли самый главный секрет — почему близнецов и тройняшек одевают одинаково!
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Когда вместо одного маленького человека, о котором нужно волноваться, у тебя сразу три.
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