«Узнала, что их будет трое, и разревелась!» Истории родителей тройняшек

Источник материала: Tut.by

Мы слышим, что три — это счастливое число. Только вот у родителей тройняшек немного другие мысли на этот счет. Представьте, втрое больше ответственности и втрое больше трат! Мы даже не представляли себе как это сложно, пока не пообщались с героями нового видео. Мамы и папы тройняшек рассказали нам о том, с какими сложностями они сталкиваются, и раскрыли самый главный секрет — почему близнецов и тройняшек одевают одинаково!

