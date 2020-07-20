ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Узнала, что их будет трое, и разревелась!» Истории родителей тройняшек

20.07.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы слышим, что три — это счастливое число. Только вот у родителей тройняшек немного другие мысли на этот счет. Представьте, втрое больше ответственности и втрое больше трат! Мы даже не представляли себе как это сложно, пока не пообщались с героями нового видео. Мамы и папы тройняшек рассказали нам о том, с какими сложностями они сталкиваются, и раскрыли самый главный секрет — почему близнецов и тройняшек одевают одинаково!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда вместо одного маленького человека, о котором нужно волноваться, у тебя сразу три.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Рачков: Депутаты должны активнее участвовать в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика