Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — это уникальный проект, обогащающий духовное наследие славянских народов. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию XXIX форума, министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

«Славянский базар в Витебске» — уникальный проект. Он зажигает новые звезды, имена творческой молодежи, представляет результат их работы широкому кругу зрителей и поклонников эстрадного искусства. В то же время фестиваль сохраняет традиции, обогащая богатое духовное наследие славянских народов», — подчеркнул министр культуры.

Юрий Бондарь напомнил девиз, сформулированный создателями форума 29 лет назад: «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Сегодня он, как никогда, актуален, убежден министр. «Рад, что молодежь, которая получит путевку в творческую жизнь на фестивале, будет определять картину будущего, руководствуясь идеалами сохранения мира, взаимопонимания, созидания и уважения к культурному наследию славянских народов», — добавил руководитель ведомства.

По его словам, в текущем году подготовить этот масштабный творческий форум было непросто. «Поверьте, республиканский оргкомитет сделал все возможное, чтобы «Славянский базар в Витебске» состоялся, и мы не разочаровали людей, которые ждали этот праздник. События с пандемией наложили отпечаток на нашу деятельность. Мы очень хорошо стартовали в феврале, когда анонсировали программу форума, но жизнь внесла свои изменения. Нам вовремя удалось скорректировать программу фестиваля таким образом, чтобы она была реализована в полном объеме в эти четыре дня», — отметил министр.

Юрий Бондарь акцентировал внимание на новациях, которые привнесли организаторы в нынешнем году. В частности, на возвращении проведения дней культуры Украины, Беларуси и России. «Напомню, что День России пройдет в рамках дня Союзного государства. Подготовлен масштабный концерт деятелей культуры Украины, их представительство в этом году будет очень серьезным: приедут народные артисты и любимые молодежные исполнители, самобытные фольклорные коллективы. Впечатляющим обещает стать и белорусский концерт, который состоится 19 июля», — констатировал министр.

События форума будут освещать более 300 журналистов различных средств массовой информации. На сцену детского музыкального конкурса выйдут представители 17 стран. Состязание за победу в конкурсе молодых исполнителей развернется среди участников из 14 стран.

«Сегодня в Витебске представлены 23 страны, в том числе Канада, Куба, впервые в фестивале принимают участие творческие деятели из Турции, — добавил Юрий Бондарь. — Я рад, что люди нашли возможность приехать в Беларусь, что мы смогли решить непростые организационные вопросы с правительством России, за что очень благодарны Министерству культуры РФ, которое оказало поддержку в приезде их делегации. Благодарны нашим коллегам из Украины, с которыми плодотворно поработали, чтобы украинская делегация приехала к нам. И в целом, то, что фестиваль состоялся — хороший знак».

БЕЛТА

Фото Александра Хитрова