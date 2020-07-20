Лукашенко назначил нового заместителя председателя КГБ

Источник материала: ОНТ

Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко провел назначения на должности в Комитете государственной безопасности.

Заместителем председателя ведомства стал Дмитрий Реуцкий, ранее возглавлявший управление КГБ по Минску и Минской области. На эту должность, в свою очередь, назначен экс-начальник оперативно-поискового управления Комитета госбезопасности Владимир Козырь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram