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Лукашенко назначил нового заместителя председателя КГБ

20.07.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назначил нового заместителя председателя КГБ

Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко провел назначения на должности в Комитете государственной безопасности.

Заместителем председателя ведомства стал Дмитрий Реуцкий, ранее возглавлявший управление КГБ по Минску и Минской области. На эту должность, в свою очередь, назначен экс-начальник оперативно-поискового управления Комитета госбезопасности Владимир Козырь.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко провел назначения на должности в Комитете государственной безопасности. Заместителем председателя ведомства...
 
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