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Лукашенко назначил нового заместителя председателя КГБ
Источник материала: ОНТ
Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко провел назначения на должности в Комитете государственной безопасности.
Заместителем председателя ведомства стал Дмитрий Реуцкий, ранее возглавлявший управление КГБ по Минску и Минской области. На эту должность, в свою очередь, назначен экс-начальник оперативно-поискового управления Комитета госбезопасности Владимир Козырь.
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Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко провел назначения на должности в Комитете государственной безопасности. Заместителем председателя ведомства...
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