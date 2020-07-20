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Лукашенко назначил Дмитрия Реуцкого зампредседателя КГБ
20.07.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси назначил Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
До настоящего момента Реуцкий занимал должность начальника управления КГБ по Минску и Минской области. Его место займет начальник оперативно-поискового управления КГБ Владимир Козырь.
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Президент Беларуси назначил Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
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