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Лукашенко назначил Дмитрия Реуцкого зампредседателя КГБ

20.07.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси назначил Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

До настоящего момента Реуцкий занимал должность начальника управления КГБ по Минску и Минской области. Его место займет начальник оперативно-поискового управления КГБ Владимир Козырь.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси назначил Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
 
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