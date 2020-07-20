Трактор с соломой сгорел на трассе под Островцом

Источник материала: Tut.by

Днем 20 июля на трассе в Островецком районе сгорел трактор с соломой. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал читатель Евгений.

Видео: Евгений Ярошевич

Происшествие случилось в районе 26-го километра трассы Р52, недалеко от Островца. Как видно на видео, транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Возгорание ликвидировали прибывшие спасатели.



Фото: Евгений Ярошевич

В результате пожара трактор сгорел полностью, никто не пострадал.