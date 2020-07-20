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Мошенники три раза списали деньги с карточки у мужчины. Сотрудники милиции рассказали, как избежать обмана
Источник материала: ОНТ
В Житковичах мужчина три раза клал деньги на карточку, и столько же раз их списывали мошенники, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.
В УВД обращают внимание, что мошенники ловко пользуются возможностями торговых интернет-площадок, где размещаются объявления о продаже вещей и товаров - как новых, так и бывших в употреблении. В последнее время особенно много случаев, когда люди теряют деньги, даже не замечая этого.
Например, 26-летний житель Житковичей продавал звукоусиливающую аппаратуру. Во время общения в мессенджере преступник получил реквизиты его карточки для перевода денег.
Мужчина три раза пополнял карт-счет, и все три раза неизвестный списывал эти деньги.
Стандартная схема мошенника чаще такая: мошенники уводят покупателей общаться в другие мессенджеры, не разговаривают по телефону вживую. В какой-то момент присылают форму оплаты, куда нужно внести номер карточки, трехзначный CVC-код и приходящий на телефон код подтверждения транзакции. Таким образом преступники получают необходимые реквизиты, чтобы перевести деньги с карточки на любой другой счет.
Специалисты подчеркивают, что при продаже «покупатель» действует примерно так же - просит дать номер карточки для перевода, потом сообщает, что требуется CVC-код. Для завершения транзакции понадобится пришедший на ваш телефон код.
Когда вы передали неизвестному лицу сгенерированный секретный код, приходящий только вам, можете попрощаться с деньгами, предупреждают в УВД.
Разновидностей мошеннических схем, от которых страдают покупатели и продавцы, много. Например, молодая мама из аг. Улуковье Гомельского района перевела на QIWI-кошелек неизвестному покупателю одежды 75 руб. 26-летний житель Гомеля попытался продать вейк-оборудование, а потерял 700 руб. Девушка в Калинковичах захотела купить Apple iPhone 11. По объявлению его предлагали за 950 руб., когда рыночная стоимость аппарата более 2 тыс. руб. Она перевела деньги – теперь ни телефона, ни денег.
Специалисты напоминают основные правила безопасности в интернете, соблюдая которые вы не станете жертвой мошенников:
Фото: БЕЛТА
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Мошенники три раза списали деньги с карточки у мужчины. Сотрудники милиции рассказали, как избежать обмана
В Житковичах мужчина три раза клал деньги на карточку, и столько же раз их списывали мошенники, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома. В УВД обращают...
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