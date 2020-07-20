Мошенники три раза списали деньги с карточки у мужчины. Сотрудники милиции рассказали, как избежать обмана

Источник материала: ОНТ

В Житковичах мужчина три раза клал деньги на карточку, и столько же раз их списывали мошенники, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.

В УВД обращают внимание, что мошенники ловко пользуются возможностями торговых интернет-площадок, где размещаются объявления о продаже вещей и товаров - как новых, так и бывших в употреблении. В последнее время особенно много случаев, когда люди теряют деньги, даже не замечая этого.

Например, 26-летний житель Житковичей продавал звукоусиливающую аппаратуру. Во время общения в мессенджере преступник получил реквизиты его карточки для перевода денег.

Мужчина три раза пополнял карт-счет, и все три раза неизвестный списывал эти деньги.

Стандартная схема мошенника чаще такая: мошенники уводят покупателей общаться в другие мессенджеры, не разговаривают по телефону вживую. В какой-то момент присылают форму оплаты, куда нужно внести номер карточки, трехзначный CVC-код и приходящий на телефон код подтверждения транзакции. Таким образом преступники получают необходимые реквизиты, чтобы перевести деньги с карточки на любой другой счет.

Специалисты подчеркивают, что при продаже «покупатель» действует примерно так же - просит дать номер карточки для перевода, потом сообщает, что требуется CVC-код. Для завершения транзакции понадобится пришедший на ваш телефон код.

Когда вы передали неизвестному лицу сгенерированный секретный код, приходящий только вам, можете попрощаться с деньгами, предупреждают в УВД.

Разновидностей мошеннических схем, от которых страдают покупатели и продавцы, много. Например, молодая мама из аг. Улуковье Гомельского района перевела на QIWI-кошелек неизвестному покупателю одежды 75 руб. 26-летний житель Гомеля попытался продать вейк-оборудование, а потерял 700 руб. Девушка в Калинковичах захотела купить Apple iPhone 11. По объявлению его предлагали за 950 руб., когда рыночная стоимость аппарата более 2 тыс. руб. Она перевела деньги – теперь ни телефона, ни денег.

Специалисты напоминают основные правила безопасности в интернете, соблюдая которые вы не станете жертвой мошенников:

Не переходите по ссылкам, которые высылают в Viber, Telegram, WhatsApp. Никому не сообщайте СМС-код, который приходит от интернет-площадки или из банка, трехзначный код (CVC/CV2) с обратной стороны банковской карты и паспортные данные. Не переводите деньги как предоплату за товар с подозрительно низкой стоимостью, а также деньги за призы и подарки. Перед вводом данных своей карты обязательно позвоните продавцу или покупателю и убедитесь, что у вас есть его реальный белорусский телефонный номер. Если продавец или покупатель пытается избежать личного общения по телефону, вас должно это насторожить. Помните – переписка в Viber не подтверждает, что номер принадлежит тому, кто вам пишет. Потратьте минутку на звонок через набор номера обычным образом - так вы спасете свои деньги. Самый безопасный способ общаться с продавцом или покупателем - это через личные сообщения на интернет-площадке, там следят, чтобы недобросовестные пользователи не смогли вас обмануть, и блокируют ссылки на фальшивые сайты.

Фото: БЕЛТА













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