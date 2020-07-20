ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мошенники три раза списали деньги с карточки у мужчины. Сотрудники милиции рассказали, как избежать обмана

20.07.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мошенники три раза списали деньги с карточки у мужчины. Сотрудники милиции рассказали, как избежать обмана

В Житковичах мужчина три раза клал деньги на карточку, и столько же раз их списывали мошенники, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.

В УВД обращают внимание, что мошенники ловко пользуются возможностями торговых интернет-площадок, где размещаются объявления о продаже вещей и товаров - как новых, так и бывших в употреблении. В последнее время особенно много случаев, когда люди теряют деньги, даже не замечая этого.

Например, 26-летний житель Житковичей продавал звукоусиливающую аппаратуру. Во время общения в мессенджере преступник получил реквизиты его карточки для перевода денег. 

Мужчина три раза пополнял карт-счет, и все три раза неизвестный списывал эти деньги.

Стандартная схема мошенника чаще такая: мошенники уводят покупателей общаться в другие мессенджеры, не разговаривают по телефону вживую. В какой-то момент присылают форму оплаты, куда нужно внести номер карточки, трехзначный CVC-код и приходящий на телефон код подтверждения транзакции. Таким образом преступники получают необходимые реквизиты, чтобы перевести деньги с карточки на любой другой счет. 

Специалисты подчеркивают, что при продаже «покупатель» действует примерно так же - просит дать номер карточки для перевода, потом сообщает, что требуется CVC-код. Для завершения транзакции понадобится пришедший на ваш телефон код. 

Когда вы передали неизвестному лицу сгенерированный секретный код, приходящий только вам, можете попрощаться с деньгами, предупреждают в УВД.

Разновидностей мошеннических схем, от которых страдают покупатели и продавцы, много. Например, молодая мама из аг. Улуковье Гомельского района перевела на QIWI-кошелек неизвестному покупателю одежды 75 руб. 26-летний житель Гомеля попытался продать вейк-оборудование, а потерял 700 руб. Девушка в Калинковичах захотела купить Apple iPhone 11. По объявлению его предлагали за 950 руб., когда рыночная стоимость аппарата более 2 тыс. руб. Она перевела деньги – теперь ни телефона, ни денег.

Специалисты напоминают основные правила безопасности в интернете, соблюдая которые вы не станете жертвой мошенников:

  1. Не переходите по ссылкам, которые высылают в Viber, Telegram, WhatsApp. 
  2. Никому не сообщайте СМС-код, который приходит от интернет-площадки или из банка, трехзначный код (CVC/CV2) с обратной стороны банковской карты и паспортные данные. 
  3. Не переводите деньги как предоплату за товар с подозрительно низкой стоимостью, а также деньги за призы и подарки.
  4. Перед вводом данных своей карты обязательно позвоните продавцу или покупателю и убедитесь, что у вас есть его реальный белорусский телефонный номер. Если продавец или покупатель пытается избежать личного общения по телефону, вас должно это насторожить. Помните – переписка в Viber не подтверждает, что номер принадлежит тому, кто вам пишет. Потратьте минутку на звонок через набор номера обычным образом - так вы спасете свои деньги.
  5. Самый безопасный способ общаться с продавцом или покупателем - это через личные сообщения на интернет-площадке, там следят, чтобы недобросовестные пользователи не смогли вас обмануть, и блокируют ссылки на фальшивые сайты.

Фото: БЕЛТА




Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Житковичах мужчина три раза клал деньги на карточку, и столько же раз их списывали мошенники, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома. В УВД обращают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трактор с соломой сгорел на трассе под Островцом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика