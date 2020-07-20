Природа тех мест, где побывал Семен Петрович, прекрасна и неповторима своей уникальной красотой. Тихо шелестит листвой лес, и кажется, что это перешептываются друг с другом деревья, укутанные утренней дымкой тумана. Восходящее солнце своими вездесущными лучами, пробиваясь сквозь кроны деревьев, освещает поляну. На траве и и цветах – обильная роса. Она, словно изумруд, отражает и рассевает вокруг солнечный свет, а в каждой капельке отражается свое крохотное солнышко.

На утренней зорьке в тенистом лесу можно услышать редкие голоса птиц, разноязычный гомон которых доставляет истинное наслаждение тем, кто их слушает, понимая сердцем и душой природу, царящую вокруг. Каждый радуется этой поре года. Лето!

Невольно вспоминается ароматный запах трав в пору сенокоса и обильный широкий разлив хлебного поля во время уборочной страды, что отражается радостной вестью в сердцах и глазах людей-тружеников села, хлеборобов. Значит, не напрасно затрачен труд на протяжении определенного вегетационного периода по уходу за сельскохозяйственными культурами. Как гласит поговорка, «что посеешь, то и пожнешь».

Семен Петрович стоял, смотрел, любовался волнами древности, исходящими от могущественных многовековых деревьев Лошицкого парка. Ему казалось, что вот-вот из этой старинной усадьбы или из-за этих объемных в диаметре лип, сосен, дубов … появятся, прогуливаясь по аллеям парка, наши далекие предки – жители здешних мест и поведут спокойный, интересный рассказ о своем житье-бытье. Да! Здесь когда-то процветала иная жизнь, полная любви и забот о хлебе насущном и о будущем – нашем, современном. Ведь не зря в этих гигантских деревьях-посланцах прошлого чувствуется их душевная доброта и забота, вселившаяся в нашу жизнь. Вот чему надо учить наше подрастающее потомство: понимать зов прошлого в памятниках старины. Как приятно ощущать их дух, входящий в наш разум через сотни лет в этих творениях-парках и настраивающих наше сознание тоже делать Доброе и Светлое, но уже потомкам, оставляя свой след, свой рассказ о величии созидательной жизни человеческого рода.

Удивительна эта духовная связь многих поколений! Парки – зеленые оазисы, зоны отдыха людей не только украшают города, но учат любить т понимать, беречь красоту природы, окружающую нас, приносят нам радость общения с ней и вооружают духовным зарядом. Наши далекие и близкие предки понимали это. И потому оставили в наследство уникальные уголки природных пейзажей, созданных разумом и руками, подобно творению художника на холсте, только в лоно живой природы.

Но все же, как бездумно порой современники меняют их названия, отбрасывая в забвение имена подлинных творцов природных шедевров. А ведь именно их образ жизни, мечты, благородные дела будоражат наше воображение, заставляют думать по жизни только о Высоком и Щедром. В парках чувствуется атмосфера доброжелательности, уюта и гостеприимства наших предков. Они в своей жизни понимали, что через сотни и больше лет, но уже представители других поколений поселятся здесь и среди возросших деревьев в тенистых аллеях будут звенеть детские голоса, гулять школьники-подростки и студенты, наслаждаться общением друг с другом влюбленные пары и мечтать о своем личном счастье, заглядывая в обозримое будущее, а пожилые люди, отдыхая, вспоминать свою молодость и анализировать прожитые годы. А над ними, как и прежде, будут живой крышей шелестеть бодрой листвой могучие деревья и вести новый рассказ не только об услышанном прошлом, но и не менее интересном настоящем и предполагаемом будущем родного края…

И вспомнились Семену Петровичу далекие школьные годы, когда он со сверстниками сельской семилетки под руководством учительницы Нины Степановны высаживали молодые деревца вдоль проселочной дороги. Сейчас, через десятки лет, выросли деревья и украшают округу. Как-то побывав в родных местах, впечатления вылились в стихотворные строчки:

Среди задумчивых деревьев

В полодово-ягодном саду

Живет родная мне деревня,

К которой я сейчас иду.

А на обочине шатрами,

Как великаны, — тополя.

Я их сажал. И вместе с ними

Смотрю на здешние поля,

Где рожь стенами золотится,

Налитым колосом звеня.

За нею – лес в зеленом ситце.

Он повзрослел. Но без меня…

Георгий Михайлович ПЛЯЦ, житель аг. Заболотье Заболотского сельсовета.