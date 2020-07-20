Тихановская вывезла детей из Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны ради безопасности.

«Дети действительно в безопасном месте, Наталья (Наталья Радина, главред заблокированного в Беларуси портала "Хартия-97" – ред.) помогла нам это сделать», - цитирует Тихановскую портал tut.by .

Наталья Радина в интервью журналистке Ольге Романовой, опубликованном 19 июля, рассказала, что действительно помогла Тихановской вывезти детей в ЕС.

Напомним, виюне Тихановская заявляла, что ей поступали угрозы в адрес ее и детей.

У Светланы Тихановской и Сергея Тихановского двое детей - 10-летний сын и 4-летняя дочь.