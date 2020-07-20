|
Тихановская вывезла детей из Беларуси
20.07.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны ради безопасности.
«Дети действительно в безопасном месте, Наталья (Наталья Радина, главред заблокированного в Беларуси портала "Хартия-97" – ред.) помогла нам это сделать», - цитирует Тихановскую портал
Наталья Радина в
Напомним, виюне Тихановская заявляла, что ей поступали угрозы в адрес ее и детей.
У Светланы Тихановской и Сергея Тихановского двое детей - 10-летний сын и 4-летняя дочь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны ради безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)