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Жарко? Скоро замерзнете

20.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях похолодает и пройдут дожди



21 июля (вторник) погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. 

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. 

Ночью и утром местами будет отмечаться слабый туман. Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, днем при грозах порывистый. 

Температура воздуха ночью составит +10..+16°С, по юго-западу будет до +18°С; днем +21..+26°С, по юго-востоку воздух прогреется до +28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

22 июля (среда) погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

Ожидается переменная облачность. Ночью в восточных районах, днем местами, преимущественно по северной половине страны, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. 

Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7..+14°С, днем +16..+23°С.


23 июля (четверг) страна в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт, по северу страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. 

Ожидается переменная облачность. Преимущественно по северу страны местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7..+12°С, днем +16..+23°С.
 
 
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На днях похолодает и пройдут дожди
 
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