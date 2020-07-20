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Парламенты Беларуси и ОАЭ сделают упор на поиск новых путей торгово-экономического сотрудничества

20.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Парламенты Беларуси и ОАЭ сделают упор на поиск новых путей торгово-экономического сотрудничества

Парламентарии Беларуси и ОАЭ сделают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

Рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом ОАЭ сегодня в режиме видеоконференции провела встречу с группой дружбы с белорусским парламентом в Федеральном национальном совете ОАЭ. Обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества. «Будем делать упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Уверен, парламентарии обеих стран найдут формы, которые позволят его интенсифицировать», — заявил перед встречей Сергей Рачков, который руководит группой дружбы в белорусском парламенте.

Сенатор рассказал, что в Национальном собрании разработали проект программы взаимодействия и направили его коллегам из ОАЭ. «Будем стремиться активнее взаимодействовать на международных, межпарламентских площадках, в частности, в Межпарламентском союзе. Больше внимания обратим на реализацию договоренностей, достигнутых между двумя странами на высшем и высоком уровне», — отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности. Он напомнил, что в 2019 году состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна.

Сергей Рачков отметил, что Беларусь и ОАЭ успешно развивают не только политическое, но и торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Так, в 2019 году взаимный товарооборот вырос на 45% до $105 млн, белорусский экспорт составил $85,2 млн, увеличившись почти на 50% к уровню 2018-го. Кроме того, в минувшем году ОАЭ занял четвертое место по объемам инвестиций в белорусскую экономику — он превысил $118 млн.

Группы дружбы в Национальном собрании Беларуси и Федеральном национальном совете ОАЭ созданы сравнительно недавно. «Уверены, что наша деятельность позволит интенсифицировать взаимодействие по всем направлениям: как в политической, так и в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Мы будем продолжать искать точки соприкосновения на международной арене, выступать единым фронтом там, где у нас совпадают интересы», — резюмировал Сергей Рачков.

https://www.belta.by/

 
 
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Парламентарии Беларуси и ОАЭ сделают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сегодня журналистам сообщил...
 
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