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Дмитрий Нагиев восхитил подписчиц фото топлес

20.07.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Нагиев восхитил подписчиц фото топлес

Российский шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фотографию топлес и восхитил подписчиков.  

53-летний артист позирует на снимке в коротких джинсовых шортах и ботинках. Нагиев продемонстрировал подтянутую фигуру. Поклонники отметили, что актер заметно похудел. 

Под публикацией подписчики оставили восторженные комментарии: «Фантастическая форма, конечно!», «Шикарен», «Дмитрий, вы чудо, обожаю», «Классное фото», «Вы мой супергерой».

ФОТО: РИА Новости 

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Российский шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фотографию топлес и восхитил подписчиков.   53-летний артист позирует на снимке в...
 
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