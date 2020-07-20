Дмитрий Нагиев восхитил подписчиц фото топлес

Источник материала: ОНТ

Российский шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фотографию топлес и восхитил подписчиков.

53-летний артист позирует на снимке в коротких джинсовых шортах и ботинках. Нагиев продемонстрировал подтянутую фигуру. Поклонники отметили, что актер заметно похудел.

Под публикацией подписчики оставили восторженные комментарии: «Фантастическая форма, конечно!», «Шикарен», «Дмитрий, вы чудо, обожаю», «Классное фото», «Вы мой супергерой».

ФОТО: РИА Новости

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