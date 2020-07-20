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Дмитрий Нагиев восхитил подписчиц фото топлес
Источник материала: ОНТ
Российский шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фотографию топлес и восхитил подписчиков.
53-летний артист позирует на снимке в коротких джинсовых шортах и ботинках. Нагиев продемонстрировал подтянутую фигуру. Поклонники отметили, что актер заметно похудел.
Под публикацией подписчики оставили восторженные комментарии: «Фантастическая форма, конечно!», «Шикарен», «Дмитрий, вы чудо, обожаю», «Классное фото», «Вы мой супергерой».
ФОТО: РИА Новости
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Российский шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фотографию топлес и восхитил подписчиков. 53-летний артист позирует на снимке в...
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