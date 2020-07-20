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Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многочисленные кадровые изменения 20 июля произошли по линии МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства дал согласие на назначение заместителей министра и послов, которые будут представлять интересы нашей страны в Австрии, Великобритании, Казахстане, Нидерландах и впервые за долгое время в США.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Кроме того, Президент Беларуси назначил заместителя председателя Комитета госбезопасности и начальника управления этого ведомства по Минску и Минской области, дал согласие на назначение нового гендиректора завода «Могилевлифтмаш».
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Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром
Новости Беларуси. Многочисленные кадровые изменения 20 июля произошли по линии МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства дал согласие...
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