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Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед
20.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко уверен: со следующего года белорусская экономика должна расти среднемировыми темпами. Сегодня в Минске президент сделал ряд кадровых назначений в руководстве Национального банка страны, а затем провел совещание с банкирами, передает «МИР 24».
Тем более, это кредитные ресурсы, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент считает: чтобы банкирам было проще решить, кому помогать в первую очередь, нужно привлечь к работе местные органы власти, общаться с директорами и коллективами предприятий.
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Сегодня в Минске президент сделал ряд кадровых назначений в руководстве Национального банка страны, а затем провел совещание с банкирами.
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