Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко уверен: со следующего года белорусская экономика должна расти среднемировыми темпами. Сегодня в Минске президент сделал ряд кадровых назначений в руководстве Национального банка страны, а затем провел совещание с банкирами, передает «МИР 24».

«Нужно найти, выхватить каждый шанс и любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я жду более активного участия в данном процессе. Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, им нужно сегодня помочь. И вы знаете мою железную позицию. Кто сложил руки или, не дай Бог, начал людей увольнять , на поддержку государства пусть не рассчитывает. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно», – подчеркнул белорусский лидер.

Тем более, это кредитные ресурсы, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент считает: чтобы банкирам было проще решить, кому помогать в первую очередь, нужно привлечь к работе местные органы власти, общаться с директорами и коллективами предприятий.