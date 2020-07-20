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Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

20.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко уверен: со следующего года белорусская экономика должна расти среднемировыми темпами. Сегодня в Минске президент сделал ряд кадровых назначений в руководстве Национального банка страны, а затем провел совещание с банкирами, передает «МИР 24».

«Нужно найти, выхватить каждый шанс и любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я жду более активного участия в данном процессе. Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, им нужно сегодня помочь. И вы знаете мою железную позицию. Кто сложил руки или, не дай Бог, начал людей увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно», – подчеркнул белорусский лидер.

Тем более, это кредитные ресурсы, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент считает: чтобы банкирам было проще решить, кому помогать в первую очередь, нужно привлечь к работе местные органы власти, общаться с директорами и коллективами предприятий.



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске президент сделал ряд кадровых назначений в руководстве Национального банка страны, а затем провел совещание с банкирами.
 
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