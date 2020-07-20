Привить от болезней и повысить урожайность: в Беларуси занимаются селекцией овощей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ученые занимаются селекцией овощей: выращивают картофель для чипсов или, например, с фиолетовой мякотью. Безопасны ли такие продукты, выяснила корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

В этой лаборатории больше тысячи пробирок, в каждой – микрорастение. Это здоровые образцы всех сортов белорусского картофеля, которые предварительно отобрали специалисты. Растение в питательной среде под люминесцентной лампой будет целый год набираться сил, чтобы потом его высадили в теплицу.

Весь процесс селекции: от ростка до регистрации нового сорта картофеля может длиться 12 лет. Все это время ученые скрещивают между собой растения с необходимыми характеристиками. Например, устойчивостью к болезням или максимальной урожайностью.

Сейчас в Институте картофелеводства выращивают сразу шесть новых сортов. Например, корнеплод для будущих чипсов должен содержать минимум редуцирующих сахаров. Тогда при жарке цвет останется золотистым, и снеки не подгорят. А чтобы получить картошку с фиолетовой мякотью, ученые скрещивали образцы с максимальной концентрацией флавонидов.

«Это вещества, которые блокируют в организме свободные радикалы и препятствуют развитию окислительных процессов и, как следствие, старению клеток организма, то есть поддерживают организм в здоровом состоянии», – рассказал главный научный сотрудник отдела селекции картофеля Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Беларуси Георгий Пискун.

Ученые уверены: картофель – основной источник антиоксидантов для белорусов. На втором месте клюква. Национальных сортов этой ягоды пока нет. Но селекционеры уже комбинируют гены зарубежных сортов, чтобы адаптировать их к местному климату и особенностям почвы.

«В сорта северо-американской клюквы крупноплодной, в генотип, встраивали определенные гены, которые отвечают за устойчивость к патогенам и вредителям. А потом эта клеточка культивируется, и из нее вырастает новое растение с новыми свойствами», – пояснил заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада Беларуси Александр Яковлев.

В этой лаборатории продукты исследуют на содержание ГМО. Сейчас в мире около 320 видов растений с измененными генами. Именно они подлежат обязательной проверке. Среди них соя, картофель, арахис, кукуруза. Если в представленных образцах найдут след генной инженерии, производителя обяжут сделать специальную маркировку на упаковке.

«Различие традиционной селекции и генной инженерии заключается в том, что при генной инженерии мы получаем продукт при скрещивании неблизкородственных видов. Также при генной инженерии мы можем проводить это вне организма, то есть в пробирке. Однако это не говорит о том, что этот продукт будет вреден, нежели тот, что получен традиционным путем», – отметила научный сотрудник Национального координационного центра биобезопасности Беларуси Анастасия Островская.

Специалисты уверяют, если такой овощ или фрукт уже появился на рынке, значит, он безопасен. Отличие генно-модифицированных плодов в том, что устойчивость к вирусам и бактериям, а также улучшенный аминокислотный состав они могут получить лишь с помощью новых технологий.