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В Речице ликвидирована нарколаборатория

20.07.2020 21:02 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Агроном-любитель и его плантация - в Речице правоохранители ликвидировали нарколабораторию. В частном доме хозяин культивирует коноплю - такая информация была у правоохранителей. Данные подтвердились, когда стражи порядка вошли в помещение. А в ходе обыска милиционеры нашли марихуану, лампу, семена и части растения рода канабис,  емкости для проращивания семян. Следователи возбудили уголовное дело. 
 
 
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Агроном-любитель и его плантация - в Речице правоохранители ликвидировали нарколабораторию. В частном доме хозяин культивирует коноплю - такая информация была у...
 
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