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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Речице ликвидирована нарколаборатория Агроном-любитель и его плантация - в Речице правоохранители ликвидировали нарколабораторию. В частном доме хозяин культивирует коноплю - такая информация была у...

Агроном-любитель и его плантация - в Речице правоохранители ликвидировали нарколабораторию. В частном доме хозяин культивирует коноплю - такая информация была у правоохранителей. Данные подтвердились, когда стражи порядка вошли в помещение. А в ходе обыска милиционеры нашли марихуану, лампу, семена и части растения рода канабис, емкости для проращивания семян. Следователи возбудили уголовное дело.