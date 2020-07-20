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Петр Кузнецов: Объединятся надо не штабами, а нацией - это наш единственный шанс

20.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель гомельских "Сильных новостей", аналитик Петр Кузнецов прокомментировал баталии в соцсетях "новых/небитых" и "старых/битых", где одни за 26 лет ничего не сделали, а другие "впервые в истории" заполнили Бангалор.

Петр Кузнецов: Объединятся надо не штабами, а нацией - это наш единственный шанс
Почитал в фейсбучике несколько перепалок между "новыми/небитыми" и "старыми/битыми" активистами.

Где новые-небитые рассказывают о том, как "маргинальная оппозиция" за 26 лет ничего не сделала. А они - " впервые в истории" заполнили Бангалор, "впервые в истории" объединились ну и все такое.

Я сам - многолетний и последовательный критик "маргинальной оппозиции".
Однако в то же время я посвятил работе в оппозиционных организациях 11 лет своей жизни, с 2004 по 2015 и тем, кто недоволен "маргинальной оппозицией", которая за 26 лет "ничего не сделала", хочу сказать следующее.

Во-первых, надо или перестать врать (если это осознанное враньё), или изучить немного новейшую историю. Все то, что делается сейчас, уже было и неоднократно. И объединения, и Бангалоры. Все то же самое, другая лишь среда - что на самом деле впервые, так это то, что происходит это в условиях электорального большинства противников действующей власти (то есть, оппозиции).

Второе и главное. Каждому, кто пытается сказать, что "маргинальная оппозиция" за 26 лет ничего не сделала, было бы полезно понять, что маргинальной эта оппозиция, которая была очень сильной в 90-е годы, стала за десятилетия потому, что этому самому большинству, то есть народу, она была не нужна.

Большинство все устраивало, большинство не ходило на площади и пикеты, не выстраивалось в очереди и не записывалось в партии. Большинство занималось своими делами - налаживало свою жизнь и быт так, как умело, для достижения максимального доступного комфорта.

Сережа Тихановский тусил с Собчак, Бабарико зарабатывал бабки в российском банке, Цепкало прекрасно себя чувствовал в команде Лукашенко, ресторатор Прокопьев обслуживал "элиту". Вот только Дашкевич сидел в тюрьме.

И только потому, что у большинства все было очень даже ОК, оно в течение многих лет жило по принципу "я в политику не лезу", только поэтому оппозиционные партии и организации были вынуждены существовать как "вещи в себе" и, соответственно, загнивать до нынешнего печального состояния.

Пожив хорошенько в свое удовольствие, пока не припекло, потом вылазить из кустов и, ковыряясь в носу, бухтеть "почему вы мне за 26 лет ничего не сделали" - такая себе гражданская позиция, хочу сказать.

Я даже не буду писать и говорить про тех, кто за эти годы принес себя в жертву. Был убит, сидел в тюрьме, спасался в эмиграции, лишился карьеры, покончил жизнь самоубийством. 


Тысячи и тысячи человек жертвовали собой ради тех, кому было все равно и кто занимался своими делами - ради того, чтобы потом эти, кому было все равно, сказали им, что они ничего не сделали. Тут легко удариться в эмоции, а я хочу оставить рацио.

Надо правильно понимать ситуацию, в которой оказалось сегодня белорусское общество. Надо признать, что за все это время все мы показали себя с достаточно нехорошей стороны, раз позволили довести страну до такого.

"Битые" могут ругаться на "небитых" за то, что те были в стороне, но все равно полезно было бы спросить себя: а что делали не так, что вышло то, что вышло?

"Небитые" могут ругаться в сторону оппозиции, но начать я бы советовал с вопроса самому себе: а чего ты молчал все эти годы? Все норм было?

Когда у нас каждый может предъявить претензии каждому, возможны два сценария коллективного поведения.

- Мы можем бесконечно ругаться и выкатывать друг другу "счета" - этого хочет и ждёт от нас власть.

- Мы также можем объединиться не "штабами", а нацией. Отложить взаимные обиды и упрёки и найти национальный консенсус в том, что эта власть должна уйти. И действовать вместе на результат, потому что по-другому результата не будет.

А уж потом, кому будет сильно надо, можно выяснять отношения на принципах равной конкуренции в свободных конкурентных выборах.

Вот вторая модель - это сложно, очень сложно. Трудно и тяжело. Но это наш вариант и он единственный. Другого нам не дано.

Если сумеем - будем жить.
 
Теги: Новости
 
 
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Основатель гомельских "Сильных новостей", аналитик Петр Кузнецов прокомментировал баталии в соцсетях "новых/небитых" и "старых/битых", где одни за 26 лет ничего не...
 
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