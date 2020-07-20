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За прошедшие выходные задержаны 174 водителя, которые управляли авто выпившими
Источник материала: БTУтром в Минске выпившая женщина за рулем Geely протаранила 4 автомобиля, ее авто перевернулось. Авария произошла на улице Одинцова. Как показала экспертиза, женщина была пьяна - 0,75 промилле алкоголя. По информации ГАИ, водитель врезалась в припаркованные вдоль дороги авто, а ее машина легла на бок. После ДТП барышня ушла домой, где ее и нашли сотрудники дорожной милиции. Как пояснила женщина, во время движения в салоне запотели окна, она отвлеклась, чтобы включить обдув.
А за прошедшие выходные задержаны 174 водителя, которые управляли авто выпившими. Еще 431 нарушитель сел за руль не имея водительского удостоверения. Всего же произошло 25 аварий, в которых погибли 7 человек и 22 получили ранения.
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Утром в Минске выпившая женщина за рулем Geely протаранила 4 автомобиля, ее авто перевернулось. Авария произошла на улице Одинцова. Как показала экспертиза, женщина...
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