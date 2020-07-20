|
Гомель встретил пассажиров молодежного поезда
Источник материала: ОНТ
Побывать в каждом регионе и узнать Беларусь еще ближе. Сегодня в Гомеле встречали молодежный поезд. Это уже четвертая остановка после Витебска, Шклова и Могилева.
Вечером молодежный поезд отправится в Пинск. Далее – Брест, Гродно и Молодечно. В каждом из регионов участники посетят знаковые места. Финиширует акция 25 июля в Минске.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Побывать в каждом регионе и узнать Беларусь еще ближе. Сегодня в Гомеле встречали молодежный поезд. Это уже четвертая остановка после Витебска, Шклова и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)