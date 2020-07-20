Гомель встретил пассажиров молодежного поезда

Источник материала: ОНТ

Побывать в каждом регионе и узнать Беларусь еще ближе. Сегодня в Гомеле встречали молодежный поезд. Это уже четвертая остановка после Витебска, Шклова и Могилева.



Среди пассажиров – 100 юношей и девушек из разных уголков страны. Талантливые студенты, молодые ученые, спортсмены, сельская молодежь, волонтеры. Они посетят мемориальный комплекс в деревне Ола – это Светлогорский район. Там проведут символическую акцию – запустят в небо голубей. Побывают молодые активисты и в цехах Белорусского металлургического завода, где состоится встреча с руководством региона.

Вечером молодежный поезд отправится в Пинск. Далее – Брест, Гродно и Молодечно. В каждом из регионов участники посетят знаковые места. Финиширует акция 25 июля в Минске.

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