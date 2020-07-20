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Как сейчас выглядит солистка группы «Краски»: фото со «Славянского базара»

20.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» завершился. За эти дни артисты неоднократно признавались и со сцены Летнего амфитеатра, и журналистам, как они счастливы, что фестиваль состоялся вопреки самым нерадужным прогнозам недоброжелателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как сейчас выглядит солистка группы «Краски»: фото со «Славянского базара»

Оксана Ковалевская, солистка группы «Краски»:
Мне кажется, то, что сейчас произошло, вот это всё, нас собрали здесь – это огромное счастье и большой толчок будет. Я думаю, что после этого будут мероприятия прямо как семечки проходить.

Люди в материале: Оксана Ковалевская

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» завершился. За эти дни артисты неоднократно признавались и со сцены Летнего амфитеатра, и журналистам, как они...
 
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