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Как сейчас выглядит солистка группы «Краски»: фото со «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» завершился. За эти дни артисты неоднократно признавались и со сцены Летнего амфитеатра, и журналистам, как они счастливы, что фестиваль состоялся вопреки самым нерадужным прогнозам недоброжелателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Оксана Ковалевская, солистка группы «Краски»:
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Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» завершился. За эти дни артисты неоднократно признавались и со сцены Летнего амфитеатра, и журналистам, как они...
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