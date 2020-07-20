Как сейчас выглядит солистка группы «Краски»: фото со «Славянского базара»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» завершился. За эти дни артисты неоднократно признавались и со сцены Летнего амфитеатра, и журналистам, как они счастливы, что фестиваль состоялся вопреки самым нерадужным прогнозам недоброжелателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар» в Витебске. Подводим итоги популярного фестиваля





Оксана Ковалевская, солистка группы «Краски»:

Мне кажется, то, что сейчас произошло, вот это всё, нас собрали здесь – это огромное счастье и большой толчок будет. Я думаю, что после этого будут мероприятия прямо как семечки проходить.