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Лесбиянка 40+… Феномен? Массовый тренд?
20.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В качестве примера я вывела для себя два образа женщины:
1) Деловая женщина, 40+. Активная и креативная. Как правило, у нее множество знакомых и друзей. Она посещает выставки и модные показы, встречается с подружками за бокалом вина и флиртует с интересными мужчинами. За спиной уже 20 лет брака, но она живет с мужчиной, который энергетически слабее ее. Этим мужчиной она дорожит и всю жизнь подстраивается под него. Она ценит его любовь к уюту, старается придумывать общие развлечения. Часто они проводят время раздельно.
В постели ее мечта о жарком, страстном и жестком сексе не находит отклика от партнера. Первым советом в такой ситуации будут сексуальные игрушки. Необычные
2) Добропорядочная мать семейства. Прокачанная эзотерическими практиками, носящая юбку в пол, размышляющая о своем женском предназначении. Она следит за любимым мужем и детьми как наседка. Или ухаживает за престарелыми родителями. Или просто молча мечтает о настоящей любви.
В постели она подстраивается под партнера. И даже если ее посетят мысли о секс-игрушках или необычных практиках, вряд ли она озвучит их вслух.
Кажется, совершенно разные люди. Но итог один: вечеринка, немного алкоголя, малознакомые люди… Проснулись наутро в постели с другой женщиной.
Сначала это шок, стресс, мысли формата: «я лесбиянка и об этом не знала». Не будем все усложнять и лезть в умные книжки за определениями бисексуальности. Ведь лесбиянками не становятся просто по щелчку пальцев или после лишней рюмочки.
Я бы сказала, что такая ситуация — это вариант нормы. Скорее, это простое желание получить внимание, теплоту и любовь, неважно от какого объекта.
А может быть, стоит отправиться в интим-магазин за новой игрушкой? Для тех, кто только раскрывает свою чувственность, — это новый мир. Мир страсти и гармонии в первую очередь с самим собой. Слушайте свое тело, отдавайтесь эмоциям полностью и проводите эксперименты. Если еще присутствует стеснение, на помощь придут онлайн-магазины. На сайте
Разберите по полочкам все свои желания, поймите себя. И неважно проснетесь вы этим утром с мужчиной или с женщиной.
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За спиной уже 20 лет брака, но она живет с мужчиной, который энергетически слабее ее. Этим мужчиной она дорожит и всю жизнь подстраивается под него. Она ценит его...
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