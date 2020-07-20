Лесбиянка 40+… Феномен? Массовый тренд?

Источник материала: Слуцк Город

В качестве примера я вывела для себя два образа женщины:

1) Деловая женщина, 40+. Активная и креативная. Как правило, у нее множество знакомых и друзей. Она посещает выставки и модные показы, встречается с подружками за бокалом вина и флиртует с интересными мужчинами. За спиной уже 20 лет брака, но она живет с мужчиной, который энергетически слабее ее. Этим мужчиной она дорожит и всю жизнь подстраивается под него. Она ценит его любовь к уюту, старается придумывать общие развлечения. Часто они проводят время раздельно.

В постели ее мечта о жарком, страстном и жестком сексе не находит отклика от партнера. Первым советом в такой ситуации будут сексуальные игрушки. Необычные фаллоимитаторы , костюмы и ролевые игры помогут добавить отношениям страсти.





2) Добропорядочная мать семейства. Прокачанная эзотерическими практиками, носящая юбку в пол, размышляющая о своем женском предназначении. Она следит за любимым мужем и детьми как наседка. Или ухаживает за престарелыми родителями. Или просто молча мечтает о настоящей любви.

В постели она подстраивается под партнера. И даже если ее посетят мысли о секс-игрушках или необычных практиках, вряд ли она озвучит их вслух.

Кажется, совершенно разные люди. Но итог один: вечеринка, немного алкоголя, малознакомые люди… Проснулись наутро в постели с другой женщиной.

Сначала это шок, стресс, мысли формата: «я лесбиянка и об этом не знала». Не будем все усложнять и лезть в умные книжки за определениями бисексуальности. Ведь лесбиянками не становятся просто по щелчку пальцев или после лишней рюмочки.





Я бы сказала, что такая ситуация — это вариант нормы. Скорее, это простое желание получить внимание, теплоту и любовь, неважно от какого объекта.

А может быть, стоит отправиться в интим-магазин за новой игрушкой? Для тех, кто только раскрывает свою чувственность, — это новый мир. Мир страсти и гармонии в первую очередь с самим собой. Слушайте свое тело, отдавайтесь эмоциям полностью и проводите эксперименты. Если еще присутствует стеснение, на помощь придут онлайн-магазины. На сайте cosmosex.by вибраторы, дилдо или эротичные костюмы можно заказать анонимно. Необычные роли, стимуляция эрогенных зон подарят новые ощущения со старым партнером. Или станут отправной точкой для признания иного типа собственной сексуальности.

Разберите по полочкам все свои желания, поймите себя. И неважно проснетесь вы этим утром с мужчиной или с женщиной.