График отключения горячей воды в Минске в августе: список адресов

Источник материала: ОНТ

Минске в августе: список адресов" class="one-news__figure-img">

Подача горячей воды в августе будет отключена по некоторым адресам в Минске, сообщается на сайте УП «Минсккоммунтеплосеть».

Для подготовки тепловых сетей города к работе зимой в августе отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

С 5 августа:

С 10 августа:

С 11 августа:

С 13 августа:

Фото: БЕЛТА

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