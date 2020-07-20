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График отключения горячей воды в Минске в августе: список адресов

20.07.2020 18:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

График отключения горячей воды в Минске в августе: список адресовМинске в августе: список адресов" class="one-news__figure-img">

Подача горячей воды в августе будет отключена по некоторым адресам в Минске, сообщается на сайте УП «Минсккоммунтеплосеть».

Для подготовки тепловых сетей города к работе зимой в августе отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

С 5 августа:

С 10 августа:

С 11 августа: 

С 13 августа: 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Подача горячей воды в августе будет отключена по некоторым адресам в Минске, сообщается на сайте УП «Минсккоммунтеплосеть». Для подготовки тепловых сетей города...
 
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