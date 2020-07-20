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График отключения горячей воды в Минске в августе: список адресов
Источник материала: ОНТМинске в августе: список адресов" class="one-news__figure-img">
Подача горячей воды в августе будет отключена по некоторым адресам в Минске, сообщается на
Для подготовки тепловых сетей города к работе зимой в августе отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:
С 5 августа:
С 10 августа:
С 11 августа:
С 13 августа:
Фото: БЕЛТА
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Подача горячей воды в августе будет отключена по некоторым адресам в Минске, сообщается на сайте УП «Минсккоммунтеплосеть». Для подготовки тепловых сетей города...
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