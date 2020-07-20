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«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

20.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беловежская пуща. Первозданный лес, уголки нетронутой природы. Здесь в дикой среде можно увидеть многие виды редких животных, которые в мире исчезли полностью, рассказали в проекте «Сделано».

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Тысячи туристов, десятки маршрутов и народный статус «Белорусское чудо света». Но так было не всегда.

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Нина Богуш, заместитель генерального директора Национального парка «Беловежская пуща»:  
До развала Советского Союза территорию Беловежской пущи посещали где-то 200 тысяч человек в год. В 1991 году эта цифра сократилась до 15 тысяч. Начиная с 1994 года, благодаря пристальному вниманию со стороны государства, начал массово развиваться природный туризм. Тогда стали строиться объекты туризма, гостиницы, развиваться сфера услуг. Мы чувствуем заботу и финансовую поддержку. На каждого туриста можем предложить его продукт.  

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Сейчас Беловежская пуща ежегодно словно магнит притягивает более 600 тысяч туристов. Большинство – белорусы. 

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Дуб-патриарх – свидетель охоты польских королей и ровесник заповедного режима в пуще. Задачу сохранить реликтовый лес и другие уникальные природные места в 2009-м году поручил Президент.

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В Беловежскую пущу мы на транспорте никого не пустим. Беловежская пуща уникальное создание. Не наше с тобой, а природы, Господь создал. Уникальное сегодня тем, что здесь люди должны приезжать подышать, набраться этого хорошего воздуха.  

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Не перестают думать здесь и о комфорте гостей. За последние годы пуща обросла новыми туристическими объектами. Самый популярный у белорусов – поместье главного Деда Мороза. Загадать желание юные гости приезжают даже летом.

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Есть возможность остаться в парке подольше. На территории в 160 тысяч гектаров раскинулись озерное кольцо, веломаршруты, гостиницы, кафе и новые музеи под открытым небом. Остается только выбирать.

«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать

Василий Матлаков:
Турне по Республике Беларусь начали с Могилёва, потому что сами оттуда, и пошли Орша, Витебск, Браславские озёра. Свою историю тоже надо знать.

Светлана Матлакова:
Прежде, чем куда-то ехать за рубеж на море… У нас прекрасная природа и прекрасные места, о которых даже я не знала. Очень интересно посмотреть свою родную страну.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Нина Богуш, Василий Матлаков, Светлана Матлакова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Беловежская пуща. Первозданный лес, уголки нетронутой природы. Здесь в дикой среде можно увидеть многие виды редких животных, которые в мире...
 
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