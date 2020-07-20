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«Белорусское чудо света». Уникальные места в Беловежской пуще, о которых вы могли не знать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беловежская пуща. Первозданный лес, уголки нетронутой природы. Здесь в дикой среде можно увидеть многие виды редких животных, которые в мире исчезли полностью, рассказали в проекте «Сделано».
Тысячи туристов, десятки маршрутов и народный статус «Белорусское чудо света». Но так было не всегда.
Нина Богуш, заместитель генерального директора Национального парка «Беловежская пуща»:
Сейчас Беловежская пуща ежегодно словно магнит притягивает более 600 тысяч туристов. Большинство – белорусы.
Дуб-патриарх – свидетель охоты польских королей и ровесник заповедного режима в пуще. Задачу сохранить реликтовый лес и другие уникальные природные места в 2009-м году поручил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не перестают думать здесь и о комфорте гостей. За последние годы пуща обросла новыми туристическими объектами. Самый популярный у белорусов – поместье главного Деда Мороза. Загадать желание юные гости приезжают даже летом.
Есть возможность остаться в парке подольше. На территории в 160 тысяч гектаров раскинулись озерное кольцо, веломаршруты, гостиницы, кафе и новые музеи под открытым небом. Остается только выбирать.
Василий Матлаков:
Светлана Матлакова:
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Новости Беларуси. Беловежская пуща. Первозданный лес, уголки нетронутой природы. Здесь в дикой среде можно увидеть многие виды редких животных, которые в мире...
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