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Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беловежские зубры – исконные обитатели пущи, рассказали в проекте «Сделано».
Сегодня местная популяция «символа страны» – самая большая в Европе. Сохранить и восстановить численность поголовья, полностью истреблённого во время Первой мировой войны, стоило немалых трудов. Сейчас здесь, словно в капсуле времени, животным ничего не угрожает.
Для зубров пуща стала оазисом, сохраненным в нетронутом виде. Для туристов – источником непередаваемых эмоций.
Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща»:
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Новости Беларуси. Беловежские зубры – исконные обитатели пущи, рассказали в проекте «Сделано». Сегодня местная популяция «символа страны» – самая большая в...
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