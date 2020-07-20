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Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?

20.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беловежские зубры – исконные обитатели пущи, рассказали в проекте «Сделано».

Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?

Сегодня местная популяция «символа страны» – самая большая в Европе. Сохранить и восстановить численность поголовья, полностью истреблённого во время Первой мировой войны, стоило немалых трудов. Сейчас здесь, словно в капсуле времени, животным ничего не угрожает. 

Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?

Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?

Для зубров пуща стала оазисом, сохраненным в нетронутом виде. Для туристов – источником непередаваемых эмоций.

Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?

Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща»:
Наиболее интересный тур, который мы предлагаем,  «Мир дикой природы». Если вы не поленитесь встать рано утром, то в сопровождении нашего опытного гида вы можете проехать и понаблюдать за вольно обитающими зубрами. Эмоции неописуемы. 

Люди в материале: Оксана Богалейша

 
 
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Новости Беларуси. Беловежские зубры – исконные обитатели пущи, рассказали в проекте «Сделано». Сегодня местная популяция «символа страны» – самая большая в...
 
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