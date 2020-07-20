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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на вторую половину дня
Источник материала: ОНТ
В Беларуси сегодня на вторую половину дня из-за гроз объявили оранжевый уровень опасности,
Сегодня, 20 июля, с 16:00 до 21:00 во многих районах по юго-западной части страны, а на остальной территории местами ожидаются грозы.
Из-за этого объявили предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.
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В Беларуси сегодня на вторую половину дня из-за гроз объявили оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидрометцентра. Сегодня, 20 июля, с 16:00 до 21:00 во...
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