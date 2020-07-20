ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорус забивал БАТЭ. Теперь он программист: живет на Кипре, следит за белорусскими выборами и негодует

20.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В белорусском футболе было два Андрея Леончика. Тот, который играл за минское «Динамо», и сейчас на виду – работает директором в солигорском «Шахтере».

Белорус забивал БАТЭ. Теперь он программист: живет на Кипре, следит за белорусскими выборами и негодует
Про менее звездного Леончика вы вполне могли забыть, но он провел вполне достойную карьеры – в начале 2000-х отыграл около сотни матчей в высшей лиге, выступая за «Молодечно» и «Звезду-БГУ», и забил в них шесть мячей, один из которых – в ворота БАТЭ. Завершив карьеру, он круто поменял жизнь – ушел в программирование, а заодно увлекся совсем другим видом футбола, настольным.

Сейчас экс-футболист живет и работает на Кипре. Впрочем, он продолжает следить и за чемпионатом Беларуси, и за ситуацией, которая складывается вокруг президентской кампании-2020. Своими впечатлениями Леончик поделился с Tribuna.com.

– Следите за ситуацией вокруг выборов в Беларуси? 

– Да, слежу и переживаю. Очень надеюсь на положительные изменения в августе. Благодаря интернету, независимым телеграм-каналам можно видеть, что происходит в стране. 

– Как относитесь к тому, что по телевизору говорят: «Не читайте анонимные телеграм-каналы!»?

– Это такое же зомбирование, как и абсурдные высказывания о том, что люди, которые мирно вышли на улицу и просто хотят перемен – это враги народа. Здесь просто нет слов...

– На Кипре была акция солидарности. Участвовали? 

– На пикет вышло порядка ста человек. В телеграм-группе, которая образовалась, когда мы планировали выйти на пикет, сейчас 139 человек. Некоторые добавились уже после пикета, кто-то не смог прийти. Каждого из этой группы, естественно, волнует происходящее в Беларуси. Несмотря на то, что есть те, кто давно уехал из страны. Я подвозил на пикет женщину с ребенком. Она уже лет 10 живет на Кипре. Тем не менее на ней и на ее дочке были майки с вышиванкой.

Эта женщина сказала, что если бы не смогла попасть на пикет, то очень сильно бы переживала, и ее мучала бы совесть. Авто она не водит, а на общественном транспорте было очень тяжело добраться с ребенком.

А по поводу того, что не читайте телеграм-каналы, потому что это все враги... После того, как была опубликована новость о нашем пикете на местном русскоязычном сайте и на фэйсбук-странице этого портала, появились комментарии, что мы это все устроили на деньги Госдепа, что мероприятие заказное. Естественно, родилась шутка: «Ребята, куда обращаться, чтобы забрать наши деньги?»

– Местные жители как-то реагировали на пикет? 

– Нет. Здесь не было людно. В выходные вообще город как-то вымирает, все стараются разъехаться к морю и в горы. Пикет проходил на самой популярной набережной, но утром, поэтому почти никого не было, только посетители кафе. 

Мы проходили мимо, и они на нас с интересом смотрели не понимая, чего хотят эти люди. Но мы делали это не для местных, а для того, чтобы вместе с другими городами по всему миру, где прошли подобные акции, высказать и передать нашу поддержку в Беларусь.

– Ожидали, что ЦИК не зарегистрирует Виктора Бабарико и Валерия Цепкало?

– По тому, как оперативно завели дело на Бабарико, было понятно, что к выборам его не допустят. Десятки тысяч подписей за Цепкало просто выбросили по надуманным причинам.  Все это можно назвать полным беззаконием и насильственным удержанием власти в стране.

– Задержаны Бабарико, Сергей Тихановский. Вы верите в то, в чем их обвиняют, что им предъявляют?

– Да нет, конечно. Любой здравомыслящий человек от этих 900 тысяч долларов за диваном Тихановского только посмеется. По-моему, сейчас уже никто не вспоминает про эти деньги. Просто исчезло. Потому что это смешно было. Даже сама ситуация, что три группы обыскивали дом чуть ли не сутки, и только третья группа обнаружила за диваном деньги, вызывает улыбку.

То же с Бабарико. Человек 20 лет управлял банком. За все это время была куча проверок, нарушений не находили. Его как героя представляли в СМИ, когда в страну возвращались картины художников Парижской школы – уроженцев Беларуси. А тут резко эти картины, к которым государство не имеет никакого отношения, стали предметом преступления. Это все какой-то театр абсурда.

– Как оцените решение Светланы Тихановской объединиться со штабами Бабарико и Цепкало?

– Это была отличная новость. Только объединившись, мы сможем что-то изменить, а не тянуть в разные стороны, как лебедь, рак и щука из басни Крылова.


– Какое у вас отношение к жестким задержаниям на уличных акциях?

– Просто закипает все внутри, когда это вижу. Беспредел. Даже не знаю, что тут добавить.

– А у вас на Кипре будет возможность принять участие в голосовании?

– Нет, у нас здесь не будет участка для голосования. Ближайший, наверное, в Израиле или Греции. Но мне кажется, что при голосовании за границей наши голоса пойдут в пользу сами знаете кого. Будут посчитаны не так, как мы хотим. Так же, как на досрочном голосовании в Беларуси.

 – А вы вообще верите в то, что подсчет голосов будет честным?

– Нет, подсчет не будет честным. Мы играем на чужом поле по каким-то выдуманным правилам одного человека. Всех бюджетников, как обычно, сгонят на досрочное голосование. Понятно для чего. При формировании избирательных комиссий исполкомы цинично отсеяли всех добровольцев из инициативы «Честные люди».

С подсчетом голосов будет так же, как и с подписями за выдвижение в кандидаты: кому-то нарисовали больше, чем было сдано, а кому-то по надуманным причинам убрали. Якобы даты не тем почерком написаны были. Просто выкинули сотни тысяч подписей реальных людей, которые часами стояли в очереди, чтобы эти подписи поставить. 

Центризбиркому ничто не мешает любую цифру из головы назвать. Уже давно никто там не стесняется врать и не пытается хотя бы создавать видимость честных выборов. Власть во всем этом ведет себя так: мы делаем, что хотим, и что вы нам за это сделаете? Мы так решили.

– А кто из оставшихся кандидатов вам ближе всего?

– Понятно, что сейчас все, кто поддерживал Бабарико или Цепкало, будут голосовать за Тихановскую. Если рассматривать кандидатов, которые законно должны были быть зарегистрированы, я бы отдал свой голос за Бабарико. Это лично мой выбор. И, судя по всему, выбор большинства из моего окружения.

– В случае победы Лукашенко что будет со страной?

– Мы стоим на месте, а все наши соседи развиваются. Это если не сравнивать с Украиной или Россией. Думаю, будет только хуже. Потому что после таких выборов могут быть санкции, которые коснутся не только руководства страны. Кто захочет инвестировать в Беларусь после того, что произошло с «Белгазпромбанком»?

Будет еще больший отток из страны молодежи и думающих людей, специалистов разных отраслей. Уже услышал от нескольких моих знакомых, что если ничего не изменится, то будут искать работу за границей, хотя они и в Беларуси живут не бедно благодаря профессии. 

Никто не хочет находиться в стране, где не работают законы в защиту граждан, не соблюдается конституция. Никто не хочет своими налогами кормить тех, кто тебя избивает за выражение своего мнения путем, прописанным в конституции. Соответственно, и у меня сразу же исчезнут мысли, что я в ближайшее время могу вернуться в Беларусь для работы и жизни.

– Вы наверняка читали заявления ведущих некоторых госканалов, которые высказывались против жестких задержаний людей. Их после этих слов увольняли или отстраняли. Что ощущали в тот момент?

– Огромное уважение к людям, которые смело высказались о настоящей ситуации в стране, о произволе милиции. А когда наши известные и заслуженные спортсмены говорят, что у нас все замечательно благодаря президенту… Эти люди у меня уже не вызывают никаких эмоций.

– Болеть за них на Олимпиаде наверняка уже не будете?

– Не буду. Нет больше уважения ни к ним, ни к их заслугам. Если эти люди реально не понимают ситуацию в стране и верят в то, что говорят, это еще полбеды. Хуже, если они все понимают и говорят так потому, что хотят что-то получить в госаппарате или продвинуться по какой-то административной лестнице. Или боятся потерять поддержку от государства. Но это их выбор.

Вот Надежда Остапчук – молодец. Еще тренер Ивана Иванкова Виктор Дойлидов давал интервью Tribuna.com. Он рассказал, и как у нас спорт развивается, и как у нас гимнастика развивается. Что все эти дифирамбы о том, что у нас спортивная страна…

Если брать футбол, который мне ближе, в начале 2000-х у нас было полноценных три лиги. Во второй лиге было много фарм-клубов команд высшей лиги. Вот я начинал с фарм-клуба в Молодечно. И дубль был, в котором часто играли взрослые и опытные игроки из основной команды. Это был серьезный уровень. 

В 2014 году, спустя шесть лет, как я закончил с профессиональным футболом, мне довелось во второй лиге побегать за «Молодечно». За исключением двух-трех команд, это была полностью любительская лига с уровнем, наверное, первенства Минской области конца 90-х или начала 2000-х. 

Возможно, утрирую, но уровень был уже точно не тот. 20 лет назад у нас в футболе появились такие люди как Глеб, Кутузов, и с тех пор нет новых звезд такой величины.

– Но в то же время говорят, что таланты есть – те же Лисакович, Бахар.

– Таланты есть, но они еще не достигли того уровня. Я искренне желаю ребятам, чтобы у них все сложилось замечательно, и они уехали в топ-клубы Европы. Но пока это максимум Россия.

– За белорусским футболом следите?

– Слежу. Мне очень импонирует «Энергетик-БГУ». Думаю, финансовые условия у них не супер, но при этом показывают результат. Молодцы.

Кто возьмет чемпионство? Это же спорт, здесь сложно что-то спрогнозировать, иначе букмекеры не поднимались бы :). Хорошо, что в текущем чемпионате появилась конкуренция БАТЭ в лице «Шахтера» и «Немана». Когда борются несколько сильных клубов, есть интрига до самого последнего момента – это нравится болельщикам и только на пользу чемпионату.


– Может, есть какие-то ваши знакомые футболисты в Беларуси, которые не высказываются публично по поводу предвыборной ситуации, но поддерживают ваше мнение в приватных беседах?

– С футболистами у меня не осталось контактов. Круг общения сместился в рабочую среду, в программирование, которым сейчас занимаюсь. Я на Кипре поэтому и оказался. Здесь головной офис компании, в которой я работаю iOS-разработчиком второй год.

– Ну и поддерживаете мнение, что белорусы не только крутые люди, но и толковые программисты.

– Да, у нас очень сильно выстрелила сфера IT за последние годы. Но, думаю, программисты везде одинаковые. Просто в Беларуси все стараются попасть в эту сферу, потому что зарплаты европейского уровня, в то время как большинство в стране мечтает о заветных «по 500». В Европе программист – это средний класс, врачи и юристы зарабатывают больше, поэтому там нет голубой мечты «войти в IT», и толковый программист – не достижение.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусском футболе было два Андрея Леончика. Тот, который играл за минское «Динамо», и сейчас на виду – работает директором в солигорском «Шахтере».
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД получит еще 3 дизель-поезда PESA для межрегиональных перевозок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика