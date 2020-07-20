БЖД получит еще 3 дизель-поезда PESA для межрегиональных перевозок

Источник материала: Myfin

Фото: pesa.pl

Поезда будут поставлены в рамках контракта на сумму 65,1 млн евро, по которому «Белорусская железная дорога» получает 6 дизель-поездов модели 760M производства польской компании PESA Bydgoszcz SA, пишет reform.by. Составы предназначены для региональных перевозок.

Santander Group предоставляет полное финансирование, а KUKE страхует кредит на 6 лет от дефолта или задержек платежей. Гарантом сделки также выступает Беларусбанк .

Как отметил представитель Santander Bank Polska SA Гжегож Пойнар, эта сделка для Santander Group особенно важна из-за выхода на новый рынок – Беларусь.

Что это значит?

Как ранее сообщила БЖД, первый 6-вагонный дизель-поездов серии ДП6 был приобретен в июле прошлого года в рамках реализации Госпрограммы развития транспортного комплекса Беларусь на 2016-2020 годы, и в 2019 году на Белорусскую железную дорогу должны были поставить еще два шестивагонных дизель-поездов, а в 2020 году - три дизель-поезда ДП6.

В шестивагонном дизель-поезде ДП6 имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда - 140 км/ч. Приобретение новых поездов связано с реализацией нового формата пассажирских перевозок (между областными центрами комфортабельными дизель- и электропоездами). Акцент сделан на перевозки в дневное время. До этого в 2014 и 2016 году в Беларусь были поставлены трехвагонные польские дизель-поезда.

Закупаемые дизель-поезда ДП6 предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса, в том числе Минск -Витебск, Минск - Гродно, Минск - Могилев.

Myfin.by поинтересовался стоимостью билетов межрегиональных перевозок бизнес-класса. Так, к примеру, билет в бизнес-классе из Минска в Витебск стоит 14,54 рубля, из Минска в Гродно – 12,83 рубля.