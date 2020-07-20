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Подпольный банкинг хавала. В Минске начался суд по делу о незаконной предпринимательской деятельности
Источник материала: БTМасштабная сеть нелегальных денежных переводов - в Минске сегодня начался суд по делу о незаконной предпринимательской деятельности, которая велась без лицензии. Алгоритм системы этого подпольного банкинга под названием хавала уже давно и активно работает в некоторых странах Азии. По данным ГУБОП, в 2017 году организованная группа в столице и Минской области занималась международными денежными переводами и перевозкой денег, а также зачетом взаимных требований и обязательств.
Желающий передать средства называл сумму и страну, в которую следовало перевести деньги, а представитель так называемого офиса согласовывал с организатором группы нюансы и вознаграждение за посредничество. Кто такие хаваладары, почему их деятельность в одних странах процветает, а в других под запретом? Материал Владимира Королева.
С арабского слово "хавала" переводится как передача или вексель. Эта система используется преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии. Своего рода неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами. Она сформировалась задолго до появления банков. И сегодня хавала используется в основном иммигрантами, зарабатывающими на Западе и отсылающими деньги родственникам.
При передаче денег между клиентами и представителем хавалы никаких документов не подписывается, договор не заключается. Хавала особенно активна в Пакистане, где есть более полутора тысяч лавок. Почти во всех странах мира этот вид деятельности нелегален.
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Подпольный банкинг хавала. В Минске начался суд по делу о незаконной предпринимательской деятельности
Масштабная сеть нелегальных денежных переводов - в Минске сегодня начался суд по делу о незаконной предпринимательской деятельности, которая велась без лицензии....
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