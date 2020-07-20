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Крупное ДТП в Германии: белорус на автовозе въехал в пробку - один человек погиб, 15 – пострадали

20.07.2020 19:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупное ДТП в Германии: белорус на автовозе въехал в пробку - один человек погиб, 15 – пострадали

Серьезное ДТП произошло в Германии возле города Эмден, сообщается на сайте немецкой полиции. 

18 июля 31-летний водитель автовоза из Беларуси на трассе А31  въехал в машины, которые остановились в заторе. 

В результате ДТП погиб 57-летний житель Оберхаузена, еще как минимум 15 получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Водитель автовоза не пострадал.

Движение на трассе было остановлено. 

 


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Серьезное ДТП произошло в Германии возле города Эмден, сообщается на сайте немецкой полиции.  18 июля 31-летний водитель автовоза из Беларуси на трассе А31  въехал в...
 
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