Крупное ДТП в Германии: белорус на автовозе въехал в пробку - один человек погиб, 15 – пострадали

Источник материала: ОНТ

Серьезное ДТП произошло в Германии возле города Эмден, сообщается на сайте немецкой полиции.

18 июля 31-летний водитель автовоза из Беларуси на трассе А31 въехал в машины, которые остановились в заторе.

В результате ДТП погиб 57-летний житель Оберхаузена, еще как минимум 15 получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Водитель автовоза не пострадал.

Движение на трассе было остановлено.





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