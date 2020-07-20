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В Минске пройдет общественное обсуждение по строительству павильона для музея транспорта

20.07.2020 19:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 июля пройдет презентация проекта павильона для музея транспорта на Партизанском проспекте. Минчан приглашают обсудить концепцию. Подробности сообщает «Минсктранс».


На Партизанском проспекте, 6 планируется строительство крытого павильона для выставки раритетной техники под музей пассажирского транспорта. Сейчас более 25 моделей раритетной техники стоят под открытым небом на заводской площадке.

Что планируют построить?

Примерная площадь застройки составляет 3065 «квадратов».

Крытый павильон планируется стилизовать под ретроавтостанцию с разметкой площадки, перронами, фонарями, скамейками и окнами-витражами. Выставка станет площадкой для мероприятий. Тут можно будет проводить квесты, транслировать фильмы, проводить семинары, интерактивные экскурсии, профориентационные курсы для будущих транспортников. Кроме этого, территория музея станет фотостудией для тематических фото- и видеосессий.

Так выглядит архитектурно-планировочная концепция объекта: «Крытый павильон выставки раритетной техники «Музея городского пассажирского транспорта» по проспекту Партизанский, 6.

На обсуждение представлено два цветовых сочетания: в сером и бежевом.






Презентация проекта состоится 27.07.2020, в 17.00, по адресу: Минск, пр-т Партизанский, 6 (актовый зал филиала «Ремонтно-механический завод» государственного предприятия «Минсктранс»).

Общественное обсуждение проекта пройдет в период с 23 июля по 17 августа 2020. Свои предложения можно отправить на электронный адрес len. stroi@minsk.gov.by либо на почтовый адрес: 220 006, г. Минск, ул. Маяковского, 83, каб. 202, 204.

Экспозиция будет располагаться с 23 июля по 6 августа 2020 года (включительно) на цокольном этаже здания администрации Ленинского района г. Минска на Маяковского, 83.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пройдет общественное обсуждение по строительству павильона для музея транспорта на Партизанском проспекте. Презентация проекта состоится 27 июля.
 
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