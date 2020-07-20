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Белорусы забирают деньги из банков. В июне снизились как рублевые, так и валютные депозиты

20.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Нацбанка о широкой денежной массе на 1 июля, объем рублевых депозитов белорусов снова снизился после незначительного прироста в предыдущем месяце, пишет FINANCE.TUT.BY.

Продолжают снижаться и валютные депозиты: по сравнению с началом года их объем сократился более чем на полмиллиарда долларов.

На начало этого месяца общий объем рублевых депозитов физлиц в белорусских банках составил 5 миллиардов 32,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем рублевые депозиты уменьшились на 5,7 миллиона рублей, с началом года — на 99,2 миллиона. До марта рублевые депозиты физлиц росли на протяжении 17 месяцев подряд, в марте они снизились на 191,7 миллиона, в апреле — на 79,4 миллиона, а в мае снова приросли на 13,4 миллиона рублей.


Валютные депозиты физлиц на 1 июля составили 5 миллиардов 635,6 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем они снизились на 132,2 миллиона долларов, с началом года — на 580,7 миллиона долларов. Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года. За май они уменьшились на 70,8 миллиона долларов, апрель — на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.

По мнению Нацбанка, отток рублевых депозитов, а также высокий спрос на кредитные ресурсы в первом квартале года выступили факторами поддержания потребления, а также давления на валютном рынке, пишет ex-press.by
 
 
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По данным Нацбанка о широкой денежной массе на 1 июля, объем рублевых депозитов белорусов снова снизился после незначительного прироста в предыдущем месяце, пишет...
 
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