Стили одежды: кэжуал, спортивный и гламур. Как избежать типичных ошибок, рассказывает художник по костюмам

Источник материала: ОНТ

Продолжаем изучать разнообразие стилей в одежде с художником по костюмам Оксаной Новиковой. Рассмотрим особенности спортивного стиля, а также стилей сasual и гламур.

1. Пожалуй, самым популярным и распространенным стилем в одежде является сasual (в переводе – случайный, непреднамеренный, повседневный, небрежный). Комфорт, простота, лаконичность – все это делает стиль casual таким популярным среди людей всего мира. Одежда в стиле кэжуал легко комбинируется с любыми вещами и присутствует в гардеробах большинства людей. В этом стиле нет четких правил и ограничений. Это спокойные, понятные вещи, часто относящиеся к базовым, например любимые всеми джинсы, рубашки, майки, водолазки. Цвета тоже нейтральные: белый, бежевый, серый, черный. Разного рода трикотаж – это тоже основа стиля кэжуал. Сюда можно отнести трикотажные платья и юбки, джемперы и кардиганы, футболки-поло и жакеты. Обувь тоже достаточно разнообразна: кроссовки, кеды, лоферы, слипоны, практически вся обувь на плоской подошве. Но для того, чтобы сделать образ в стиле кэжуал ярче, интереснее, можно сочетать спокойные вещи с яркой акцентной обувью. Аксессуары такие, как сумки и рюкзаки, обычно большие и вместительные, лаконичные и неброские, выполняющие непосредственно свою функцию – все вместить. Многослойность, свобода движений, наличие таких неэкстравагантных аксессуаров, как шарфы, шляпы, часы, очки, характеризует этот комфортный стиль.

2. Спортивный стиль включает в себя одежду, которая изначально предназначалась для занятий спортом – худи, свитшоты, леггинсы, спортивные брюки, толстовки, футболки, топы, бейсболки, но главное отличие спортивной одежды от спортивного стиля – это материалы, из которых пошиты вещи. Спортивная одежда выполнена из дышащих материалов, в которых комфортно заниматься спортом. Характерной особенностью данного стиля являются яркие неоновые цвета (салатовый, фуксия, розовый, желтый), крупные принты – надписи и логотипы спортивных брендов. Кроссовки, кеды, слипоны, сандалии, мокасины, биркенштоки – обувь, относящаяся к спортивному стилю. Одежда легко комбинируется с вещами кэжуал-стиля и не только. Есть направление спорт-шик, сейчас особенно популярное, когда вещи спортивного стиля сочетают с туфлями на каблуках, гламурными аксессуарами и вечерним макияжем.

3. Гламур. Наверное, самый противоречивый стиль из всех существующих. В начале 2000-х был на пике популярности. Надеть все лучшее и сразу и выйти в этом и в пир, и мир было почетно и респектабельно. Велюровые спортивные костюмы с туфлями на шпильке, корсеты и джинсовые мини-юбки, вечерние платья и масса ювелирных украшений, кудри цвета блонд и слой автозагара – на самом деле, все это не имеет отношения к настоящему гламуру. Первоначально этот стиль стал популярен в эпоху расцвета Голливуда, когда знаменитые актрисы диктовали, как надо одеваться, какие носить прически и макияж. Чтобы выглядеть по-настоящему дорого, ярко, роскошно, надо приложить максимум усилий и соблюсти меру. Можно надеть как платье, выполненное из дорогого качественного материала, идеально скроенное по фигуре, без лишних деталей, так и костюм с брюками или юбкой, шелковую блузу, комбинезон, качественный мех, обувь на каблуке, дорогие дизайнерские аксессуары, такие как сумки, перчатки, часы, и украшения – главное, чтобы все надетое на вас не «кричало», а было элегантным и утонченным. Вот тогда это будет стиль гламур.

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