|
Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За четверть столетия в Беларуси создано 25 банков с белорусским, российским, казахстанским, австрийским и швейцарским капиталами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это наглядное подтверждение открытости нашей экономики и доверия системе власти.
Ведь одни страны стали донорами для офшорных зон, другие – превратились в «прачечные» глобального значения. Поэтому инвесторы ориентируются на рейтинг FATF – это международный индикатор борьбы с отмыванием денег.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Теперь необходимо грамотно капитализировать свои имидж. А впереди еще и постепенная, спокойная либерализация финансового и валютного рынков. Без шоковых реформ. Чтобы не банкиры карманы набивали, а работала вся система. Контроль не только за силовыми ведомствами. У регулятора еще задача упреждать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, назначая в свое время председателя правления, представляя его, членораздельно объяснил полномочия председателя и предупредил, что вы Павел Владимирович, головой отвечаете за ситуацию в банковском секторе. Вам были даны все полномочия и поддержка вам оказывалась всесторонняя. Тогда возражений не было ни у рыночников, ни у консерваторов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»
Новости Беларуси. За четверть столетия в Беларуси создано 25 банков с белорусским, российским, казахстанским, австрийским и швейцарским капиталами, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)