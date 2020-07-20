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Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

20.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За четверть столетия в Беларуси создано 25 банков с белорусским, российским, казахстанским, австрийским и швейцарским капиталами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это наглядное подтверждение открытости нашей экономики и доверия системе власти.

Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

Ведь одни страны стали донорами для офшорных зон, другие – превратились в «прачечные» глобального значения. Поэтому инвесторы ориентируются на рейтинг FATF – это международный индикатор борьбы с отмыванием денег.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Говорят, что деньги любят тишину, но... Наша страна в мировом рейтинге FATF занимает 21-е место. Мы заметно лучше боремся с отмыванием денег, чем наши соседи, чем страны, входящие в так называемый «оазис банковских преференций», чем мировые экономики.

Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

Теперь необходимо грамотно капитализировать свои имидж. А впереди еще и постепенная, спокойная либерализация финансового и валютного рынков. Без шоковых реформ. Чтобы не банкиры карманы набивали, а работала вся система. Контроль не только за силовыми ведомствами. У регулятора еще задача упреждать.

Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На примере «Белгазпромбанка» видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках.

Я, назначая в свое время председателя правления, представляя его, членораздельно объяснил полномочия председателя и предупредил, что вы Павел Владимирович, головой отвечаете за ситуацию в банковском секторе. Вам были даны все полномочия и поддержка вам оказывалась всесторонняя. Тогда возражений не было ни у рыночников, ни у консерваторов.

Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. За четверть столетия в Беларуси создано 25 банков с белорусским, российским, казахстанским, австрийским и швейцарским капиталами, сообщили в...
 
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