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Годовалый малыш выпил средство для чистки кухонных плит, пока мать вышла в другую комнату

20.07.2020 21:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Годовалый малыш выпил средство для чистки кухонных плит, пока мать вышла в другую комнату

Врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Все случилось в городе Ступино Московской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения, передает агентство «Москва».

Мальчик выпил средство для чистки кухонных плит – жидкость с высоким содержанием щелочи. Ребенку приглянулась яркая бутылочка и, пока мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, он успел попробовать содержимое. 

Малыш получил ожог губ и ротоглотки. Ему было больно есть и пить, пока врачи не ввели ему обезболивающее, тогда ребенок смог принимать нетвердую и некислую пищу. Сейчас он пьет обволакивающие препараты и детские антисептики. Врачи отметили положительную динамику уже на следующий день.

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Врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Все случилось в городе Ступино Московской области, сообщили в региональном министерстве...
 
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