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Годовалый малыш выпил средство для чистки кухонных плит, пока мать вышла в другую комнату
Источник материала: ОНТ
Врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Все случилось в городе Ступино Московской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения, передает
Мальчик выпил средство для чистки кухонных плит – жидкость с высоким содержанием щелочи. Ребенку приглянулась яркая бутылочка и, пока мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, он успел попробовать содержимое.
Малыш получил ожог губ и ротоглотки. Ему было больно есть и пить, пока врачи не ввели ему обезболивающее, тогда ребенок смог принимать нетвердую и некислую пищу. Сейчас он пьет обволакивающие препараты и детские антисептики. Врачи отметили положительную динамику уже на следующий день.
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Врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Все случилось в городе Ступино Московской области, сообщили в региональном министерстве...
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