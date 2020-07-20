Годовалый малыш выпил средство для чистки кухонных плит, пока мать вышла в другую комнату

Источник материала: ОНТ

Врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Все случилось в городе Ступино Московской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения, передает агентство «Москва» .

Мальчик выпил средство для чистки кухонных плит – жидкость с высоким содержанием щелочи. Ребенку приглянулась яркая бутылочка и, пока мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, он успел попробовать содержимое.

Малыш получил ожог губ и ротоглотки. Ему было больно есть и пить, пока врачи не ввели ему обезболивающее, тогда ребенок смог принимать нетвердую и некислую пищу. Сейчас он пьет обволакивающие препараты и детские антисептики. Врачи отметили положительную динамику уже на следующий день.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram