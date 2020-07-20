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Новая профессия в Беларуси: кто такие и чем занимаются агенты по навигации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси появилась абсолютно новая профессия – агент по навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача специалистов – разработать детальные маршруты по самым востребованным городским объектам для незрячих людей. Такой работой может заниматься далеко не каждый. Это уникальный шанс для людей с нарушением зрения. Именно они создают понятную, прежде всего им самим, голосовую карту.
Пять, шесть, семь, восемь. Пришли. Записываем. Восемь метров на два часа.
Знакомьтесь: агент по навигации Виталий Кравченко и его коллега Александр Шафаренко. Перед открытием самой современной в Гомельской области поликлиники они буквально по сантиметру изучают ее пространство. Безбарьерная среда здесь – не пустой звук.
Александр Добриян, корреспондент:
Без системы навигации 8-этажное здание новой поликлиники для незрячего человека сродни лабиринту без входа и выхода. Задача агентов – детально описать маршруты и окружающую среду каждого устройства и разместить эти данные в мобильном приложении. Создать своеобразную голосовую карту объекта.
Виталий Кравченко, агент по навигации:
Приборы оповещения связываются с обычным смартфоном, на котором установлено соответствующее мобильное приложение, и буквально диктуют, куда идти. С помощью этой системы – к слову, разработка отечественная – можно детально проработать маршрут заранее, еще из дома, или ориентироваться уже по месту.
Виталий Кравченко:
Создавать среду равных возможностей для этих мужчин – без преувеличения, больше, чем просто работа.
Александр Шафаренко, специалист по навигационному оборудованию:
Звуковых речевых информаторов на улицах белорусских городов с каждым днем все больше. Только в Гомеле после сдачи поликлиники у Виталия и Александра на очереди сразу несколько медицинских объектов и крупный торговый центр.
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Новости Беларуси. В Беларуси появилась абсолютно новая профессия – агент по навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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