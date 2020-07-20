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Александр Лукашенко: «Банковская система должна служить белорусскому народу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые лица в правлении Нацбанка. Кадровый понедельник стал еще и поводом к недолгому, но содержательному разговору о развитии этой сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди новых приоритетов – развитие инновационных инструментов: от бесконтактных платежей до биометрии. Как отметил Президент, банки должны стать локомотивом инноваций.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Что конкретно ждут от регулятора, Президент разложил, что называется, по полочкам. Реструктуризация долгов, хотя бы на время – на этот шаг пошли даже самые сильные экономики мира (США и Китай). Небольшие проценты населению, длинные деньги – промышленным предприятиям. Правительству – обратить внимание на ценники в магазинах.
Для реального сектора экономики банки должны подставлять плечо, а не подножку. Деньги необходимо зарабатывать не на процентах внутри страны, а на привлечении более выгодных иностранных ресурсов. «Диверсификация кредитных денег» – это должно стать самым употребляемым словосочетанием в лексиконе банкиров.
Еще эффективнее вычислять грязные деньги теперь регулятору будет легче. У Павла Каллаура наконец-то появился заместитель. До этого вакантную должность заняла Илона Ледницкая.
Сегодня же полномочия члена правления продлены для Елены Машниной, новые лица в правлении – Денис Горегляд и Дмитрий Мурин. Все кандидатуры были внимательно изучены и перепроверены Советом безопасности. Это люди, которым поручено мир цифр адаптировать к цифровой эре.
Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Евгений Пустовой:
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Новости Беларуси. Новые лица в правлении Нацбанка. Кадровый понедельник стал еще и поводом к недолгому, но содержательному разговору о развитии этой сферы,...
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