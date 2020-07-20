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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

20.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают наблюдать.  

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Люди, у которых выявляется злокачественная опухоль, не должны считать, что это тотальная ситуация в их жизни. Во многих случаях от этой болезни можно избавиться. Мы можем смело сказать, что те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, это результат улучшения лечения пациентов.  

Я приведу вам буквально одну цифру. В онкологии есть такой показатель, как пятилетняя выживаемость – это критерий, на основании которого во всем мире мы оцениваем эффективность лечения пациентов. Если взять 20 лет назад и сейчас, этот показатель в нашей стране увеличился на 20 %. Это очень хорошие показатели, и мы держимся на этих мировых цифрах.  

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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

Мировые рейтинги свидетельствуют: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Около 70 % опухолей у нас выявляют на ранней стадии.   

Сергей Поляков:
Скрининг – это очень важная составляющая, и мы активно последние, наверное, 10 лет, разрабатываем эти программы и внедряем их по всей стране. Если говорить о первой, второй стадии, порядка 95-98 % людей могут быть исцелены навсегда.  

Люди в материале: Сергей Поляков

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают...
 
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