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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают наблюдать.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Я приведу вам буквально одну цифру. В онкологии есть такой показатель, как пятилетняя выживаемость – это критерий, на основании которого во всем мире мы оцениваем эффективность лечения пациентов. Если взять 20 лет назад и сейчас, этот показатель в нашей стране увеличился на 20 %. Это очень хорошие показатели, и мы держимся на этих мировых цифрах.
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Мировые рейтинги свидетельствуют: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Около 70 % опухолей у нас выявляют на ранней стадии.
Сергей Поляков:
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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»
Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают...
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