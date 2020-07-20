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Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

20.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из ключевых направлений развития современной медицины – онкология. Беда, которая заходит во многие дома. И не останавливается перед молодостью. Но и в этом случае мы научились противостоять.  

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

Ольга Цветкова:   
Это кубок за 1 место в своем классе на открытом чемпионате Беларуси по ралли.  

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

В рюкзаке полно медалей и не только за ралли. У штурмана на счету беговые полумарафоны. А еще Ольга не раз взбиралась на вершину Восточных Альп. Кто бы мог подумать, но на все эти приключения девушку подтолкнул металлический протез, который заменил ей кость в правой ноге.   

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Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

14 лет назад у Ольги начались сильные боли в колене. Потом случился перелом. Обследование показало еще одну, более серьезную проблему.   

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

Юрий Богдаев, заведующий отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:   
Оля лечится у нас с 2006 года, когда поступила с опухолью кости бедренной, которая уже к тому моменту, по нашим меркам, была запущена. Тогда обсуждался вопрос об ампутации. Мы, можно сказать, рискнули и пошли на сохранение конечности, учитывая молодой возраст в первую очередь. Местные условия позволяли надеяться, что нам удастся радикально удалить опухоль. Это получилось.   

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

Ольга Цветкова:  
Мне всегда очень нравилось отношение врачей, медперсонала, медсестер ко всем пациентам здесь – это и внимание, и поддержка, которая очень нужна всем больным. Я начала заниматься танцами, я начала бегать...  

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

Опухоли у девушки уже нет. В РНПЦ иногда приезжает на обследование.   

Люди в материале: Ольга Цветкова, Юрий Богдаев

 
 
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Новости Беларуси. Одно из ключевых направлений развития современной медицины – онкология. Беда, которая заходит во многие дома. И не останавливается перед...
 
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