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Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из ключевых направлений развития современной медицины – онкология. Беда, которая заходит во многие дома. И не останавливается перед молодостью. Но и в этом случае мы научились противостоять.
Ольга Цветкова:
В рюкзаке полно медалей и не только за ралли. У штурмана на счету беговые полумарафоны. А еще Ольга не раз взбиралась на вершину Восточных Альп. Кто бы мог подумать, но на все эти приключения девушку подтолкнул металлический протез, который заменил ей кость в правой ноге.
Юрий Богдаев, заведующий отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Ольга Цветкова:
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Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы
Новости Беларуси. Одно из ключевых направлений развития современной медицины – онкология. Беда, которая заходит во многие дома. И не останавливается перед...
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