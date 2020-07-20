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А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

20.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемы онкологических заболеваний и вопросы помощи пациентам всегда в центре внимания государства и Президента страны. Только за последние годы введены в строй новые корпуса, закуплено современное оборудование для диагностики и проведения сложнейших операций.  

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – оснастить медицинским современным оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее. Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен так же, как зарубежный.

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

Сегодня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии функционирует молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза и ПЭТ-центр.   

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

Это свидетельство того, что Беларусь в числе первых вступила на путь индивидуальной, персонифицированной медицины. А в конце октября 2019 года в центре построили гостиницу для пациентов и их сопровождающих.  

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А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

Александр Лукашенко:
Больной лежит, приехала сестренка или же дети приехали маму досмотреть или папу, а жить им негде. Они где-то там далеко, в Могилевской или Витебской области. И они идут куда-то в Минск, в гостиницы ездят, бешенные расходы….

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

Тогда я поручил построить гостиницу, чтобы человек мог переночевать здесь, утром пошел, досмотрел, врачам, нянечкам помог досмотреть больного, накормил его, если нужно, здесь пришел и переночевал. Если надо для этих людей, значит и для них еще будем создавать соответствующие объекты.  

А вы знали, что белорусская медицина – в топ-50 самых эффективных в мире?

По данным Глобального рейтинга безопасности здоровья, белорусская медицина попала в топ-50 самых эффективных в мире. За нами Грузия, Россия. Чуть дальше Молдова, Литва, Эстония, Казахстан. Мы на достойном уровне в международном рейтинге сегодня. Задача на завтра – улучшить результат и улучшить здоровье. А то, что у нас есть сейчас – это сделано.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проблемы онкологических заболеваний и вопросы помощи пациентам всегда в центре внимания государства и Президента страны. Только за последние...
 
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