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С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В РНПЦ «Мать и дитя» очередное пополнение. Ночью на свет появилась маленькая Полина. 3 килограмма 300 граммов. И, что самое главное, абсолютно здорова.
По шкале Апгар состояние новорожденной на первых минутах жизни врачи оценили по максимуму баллов. Это значит, что с малышкой всё в порядке, она дышит сама, у нее хорошо работает сердце, все рефлексы в норме.
Прекрасно чувствует себя и мама. Анастасия Климова приехала в центр из Новополоцка. Для нее эта кроха – первая и поистине долгожданная.
Анастасия Климова:
Но еще несколько лет назад Анастасия о материнстве и не задумывалась – за жизнь боролась. В 21 год стало ухудшаться здоровье. Одышка, отеки ног, проблемы с печенью. Жизнь превратилась в сплошное хождение по врачам. Причина, как установят после – в редком заболевании, которое постепенно разрушало организм.
Анастасия Климова:
С донорской печенью Анастасия уже 9 лет. Признается, с беременностью анализы только улучшились. Но чтобы самочувствие всегда оставалось в норме, за этим круглосуточно следили специалисты центра вместе с коллегами-трансплантологами. К слову, за последние 13 лет в Беларуси 47 женщин стали мамами после пересадки органов. К примеру, в Украине таких случаев – меньше 10.
Ольга Ткаченко, акушер-гинеколог РНПЦ «Мать и дитя»:
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Новости Беларуси. В РНПЦ «Мать и дитя» очередное пополнение. Ночью на свет появилась маленькая Полина. 3 килограмма 300 граммов. И, что самое главное, абсолютно...
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