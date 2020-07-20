Дети «свои» и «чужие»: в Малиновке запрещают играть на новой площадке ребятам из других домов

Источник материала: ОНТ

Оградить нельзя пустить. Знак препинания в этом предложении не могут поставить жильцы новых и старых домов столичного микрорайона Малиновка. Во дворе новостроек на улице Космонавтов появилась детская площадка, и сразу же стала предметом споров взрослых. Хозяева будущих квартир против чужаков, а гости двора недоумевают почему.

Двухлетняя Камила обожает качели. Вместе с мамой на новую площадку приходит несколько раз в неделю. Песочницы, турники, карусели – здесь всегда много детей и вариантов для игр. Довольны и родители.

Елена Полюшкина: «У нас дворы необорудованные и с детьми гулять практически негде. Там старое всё поломанное, песочницы вообще страшные. Машины вокруг, а здесь так удобно и хорошо».

Островок радости на Космонавтов открылся всего две недели назад, и его сразу облюбовали местные жители. Каждый день здесь аншлаг. До обеда малыши под присмотром родителей лепят куличи из песка, катаются на качелях и просто общаются на своём языке. Кажется, эту идиллию сложно нарушить, но случилось. На площадке появились вот такие объявления.

Елена Лоянич: «Повесили таблички, что детям из других домов играть нельзя. На каком основании, почему-то ничего не говорят. Если цивилизованно дети играют в песке, почему им нельзя? Они ничего не ломают, они ничего не нарушают, просто играют».

Надписи автоматически поделили детей на «своих» и «чужих». Вот только «своих» здесь пока не бывает, квартиры в новостройках проданы, но пока никто не заселился. И веселятся на площадке гости из других домов.

Валентина Ритько: «Я думаю, что мы имеем право сюда ходить, как и все люди. Потому, что мы тоже имели неудобства, потому, что стройка шла. Я думаю, что это обыкновенное общественное место».

Светлана Луговая: «Я увидела это объявление недавно, вы видите маленькими буквочками всё написано. Вот если бы был большой какой-то баннер, висел на всю площадку. Но вы знаете, если бы мои дети были по 14 -16 лет, они бы тут бегали всё ломали, мы бы здесь не играли. Но так как у меня малыш, 2 года, он сидит в песочнице, ему нравится тут. Мы не сорим, мы соблюдаем все правила. Я считаю, что можем зайти и поиграть».

На самом деле никто не против, и на конфликт идти не собираются. Со слов хозяйки одной из квартир в этих новостройках – таблички всего лишь напоминание о бережном отношении к чужому имуществу. Такой способ сохранить целыми местные аттракционы.

Запретить или прогнать с площадки детей хозяева квартир не могут и юридически. Да и быть «особенными» в районе тоже не особо хотят. Пока единичные споры возникают лишь из-за табличек. Кто повесил, зачем и что за это следует? Официально у площадки есть хозяин – организация, которая занималась строительством домов.

Дарина Гулюте заместитель председателя правления городского общества защиты потребителей: «Если земельный участок принадлежит товариществу собственников либо организации граждан застройщиков, данные организации имеют право принимать решение об ограничении пользования данным земельным участком, а именно воспрепятствовать посещению иных граждан, не проживающих на территории данного дома».

Геннадий Болтик заместитель генерального директора предприятия «МАПИД»: «На данный момент дома переданы управляющей компании, а благоустройство – детская площадка, озеленение – ещё пока земля за нами, за МАПИДОМ. Мы будем предавать, земли возвращать в состав города Минска, а благоустройство – в ЖКХ Московвского района. Или инициирует ЖКХ создание товарищества собственников, и тогда это всё перейдёт в товарищество».

Сейчас новая игровая площадка открыта для всех. И пока на ней аншлаг, чего нельзя сказать о тех, что в домах в округе. Но если будущее товарищество или МАПИД решит оградить это место для игр от «чужих детей», жизнь вернётся и в опустевшие площадки. Пока такие меры никому не нужны, более того, МАПИД планирует в ближайшее время снять и злосчастные таблички.

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