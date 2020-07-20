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Дети «свои» и «чужие»: в Малиновке запрещают играть на новой площадке ребятам из других домов
Источник материала: ОНТ
Оградить нельзя пустить. Знак препинания в этом предложении не могут поставить жильцы новых и старых домов столичного микрорайона Малиновка. Во дворе новостроек на улице Космонавтов появилась детская площадка, и сразу же стала предметом споров взрослых. Хозяева будущих квартир против чужаков, а гости двора недоумевают почему.
Двухлетняя Камила обожает качели. Вместе с мамой на новую площадку приходит несколько раз в неделю. Песочницы, турники, карусели – здесь всегда много детей и вариантов для игр. Довольны и родители.
Островок радости на Космонавтов открылся всего две недели назад, и его сразу облюбовали местные жители. Каждый день здесь аншлаг. До обеда малыши под присмотром родителей лепят куличи из песка, катаются на качелях и просто общаются на своём языке. Кажется, эту идиллию сложно нарушить, но случилось. На площадке появились вот такие объявления.
Надписи автоматически поделили детей на «своих» и «чужих». Вот только «своих» здесь пока не бывает, квартиры в новостройках проданы, но пока никто не заселился. И веселятся на площадке гости из других домов.
На самом деле никто не против, и на конфликт идти не собираются. Со слов хозяйки одной из квартир в этих новостройках – таблички всего лишь напоминание о бережном отношении к чужому имуществу. Такой способ сохранить целыми местные аттракционы.
Запретить или прогнать с площадки детей хозяева квартир не могут и юридически. Да и быть «особенными» в районе тоже не особо хотят. Пока единичные споры возникают лишь из-за табличек. Кто повесил, зачем и что за это следует? Официально у площадки есть хозяин – организация, которая занималась строительством домов.
Сейчас новая игровая площадка открыта для всех. И пока на ней аншлаг, чего нельзя сказать о тех, что в домах в округе. Но если будущее товарищество или МАПИД решит оградить это место для игр от «чужих детей», жизнь вернётся и в опустевшие площадки. Пока такие меры никому не нужны, более того, МАПИД планирует в ближайшее время снять и злосчастные таблички.
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Оградить нельзя пустить. Знак препинания в этом предложении не могут поставить жильцы новых и старых домов столичного микрорайона Малиновка. Во дворе новостроек...
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