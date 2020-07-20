Открылся обновленный Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам

Источник материала: ОНТ

Сегодня в мире отмечают Международный день шахмат. И к этой дате распахнул свои двери обновленный Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.

Сейчас центр соответствует всем международным требованиям: у спортсменов есть возможность заниматься и соревноваться онлайн. Также представлены новые тренажёрный и турнирные залы, музей шахмат и шашек.

Также Белорусская федерация шахмат и Школа шахмат ФИДЕ провели акцию для представителей других видов спорта. Юные футболисты из Академии «Динамо-Брест» и хоккеисты СДЮШОР БФСО «Динамо» потренировались с профессиональным тренером. Цель такой акции – развить концентрацию и стратегическое мышление.

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