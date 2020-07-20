|
«Фермерскі кірмаш»: лучшие товары в «Евроопте»
Источник материала: ОНТ
Все больше людей делают выбор в пользу экологичных продуктов и здорового питания. И белорусы тоже в тренде! В минском гипермаркете «Евроопт» на улице Монтажников открылся настоящий «Фермерскі кірмаш». На прилавках – фермерская продукция от 20 лучших фермерских хозяйств из экологически чистых районов Беларуси. В чем преимущества такой продукции и почему это не просто вкусно, полезно, но и выгодно?
Светлана Фукалова знает точно, чем фермерские продукты отличаются от каких-либо еще. Светлана разбирается в мясе, а хозяйство Михаила Шруба хорошо известно в стране. На рынке оно уже почти 30 лет.
«Фермерскі кірмаш» в крупнейшем «Евроопте» на Монтажников – это прежде всего свежее мясо класса «люкс» и мясные продукты. Производство в экологически чистых районах. Например, в Логойском, Кобринском, Копыльском, Воложинском. Свинина, говядина, телятина, а ещё фермерская крольчатина, курица и индейка. Это не промышленное производство еды, а индивидуальный подход. Фермеры нахваливают свои товары. У каждого за плечами опыт. И желание делать вкусную и полезную продукцию.
Фермерские продукты – это не только мясо. Козье молоко, йогурт, сыры, яйца: куриные, индюшиные, перепелиные. А ещё мёд. В большом городе найти настоящий мёд – это проблема. Но здесь всё рядом. И со знаком качества.
На сегодня фермерская продукция представлена в 13 торговых объектах «Евроопт» в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. И цены заметно дешевле, чем на городских рынках! Например, фермерскую свиную грудинку можно купить за 7 с половиной рубля, а 2 килограмма фермерской пшеничной муки стоит меньше трех рублей. Кстати, это мука жернового помола от фермерского хозяйства «Василёк». Позиция эксклюзивная, произведенная специально для «Евроопт». И цена, как отмечают в сети и подтверждают покупатели, для фермерской муки очень привлекательная.
Партнерство фермеров и крупнейшего белорусского ретейлера получилось выгодным для всех. И особенно для покупателей, которые теперь при покупке фермерской продукции могут получить и все преимущества торговой сети «Евроопт»: сертифицированное качество, четко известные сроки годности, удобное время работы и комфортную парковку. Ну и, конечно, доступные цены. Так что, если захотелось колбаски, как у бабушки, или меда прямо из Беловежской пущи – добро пожаловать на «Фермерскі кірмаш» в «Евроопт».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все больше людей делают выбор в пользу экологичных продуктов и здорового питания. И белорусы тоже в тренде! В минском гипермаркете «Евроопт» на улице Монтажников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)