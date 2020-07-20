«Фермерскі кірмаш»: лучшие товары в «Евроопте»

Источник материала: ОНТ

Все больше людей делают выбор в пользу экологичных продуктов и здорового питания. И белорусы тоже в тренде! В минском гипермаркете «Евроопт» на улице Монтажников открылся настоящий «Фермерскі кірмаш». На прилавках – фермерская продукция от 20 лучших фермерских хозяйств из экологически чистых районов Беларуси. В чем преимущества такой продукции и почему это не просто вкусно, полезно, но и выгодно?

Светлана Фукалова знает точно, чем фермерские продукты отличаются от каких-либо еще. Светлана разбирается в мясе, а хозяйство Михаила Шруба хорошо известно в стране. На рынке оно уже почти 30 лет.

Светлана Фукалова, менеджер по продажам крестьянского хозяйства М.Г. Шруба: «Выращиванием у нас занимаются только профессионалы. На самом деле, наше предприятие имеет полный технологический цикл. От производства кормов до выращивания овощной продукции. Мы также являемся производителями молока и мяса. Мы очень хорошо кормим своих животных. Каждое животное у нас прослеживается от самого рождения до прилавка. У нас только по производству телятины около 9 рационов, потому что каждое животное в своей возрастной группе должно иметь отдельный оптимальный рацион. То, что вы видите на витрине, мы позиционируем это как розовая телятина. Можно использовать в детском питании».

«Фермерскі кірмаш» в крупнейшем «Евроопте» на Монтажников – это прежде всего свежее мясо класса «люкс» и мясные продукты. Производство в экологически чистых районах. Например, в Логойском, Кобринском, Копыльском, Воложинском. Свинина, говядина, телятина, а ещё фермерская крольчатина, курица и индейка. Это не промышленное производство еды, а индивидуальный подход. Фермеры нахваливают свои товары. У каждого за плечами опыт. И желание делать вкусную и полезную продукцию.

Николай Аванесов, помощник главы фермерского хозяйства «Экофол»: «Кролики – самое полезное мясо, для начиная от грудных детей, заканчивая стариками. То, что необходимо, в кролике всё есть. Кто ест, тот не болеет. Иногда бывает, что спрос превышает предложение».

Фермерские продукты – это не только мясо. Козье молоко, йогурт, сыры, яйца: куриные, индюшиные, перепелиные. А ещё мёд. В большом городе найти настоящий мёд – это проблема. Но здесь всё рядом. И со знаком качества.

Андрей Рыжков, глава крестьянского фермерского хозяйства «Медовая семья»: «Мы решили, что лучше разместить наши пасеки в природоохранных комплексах. Беловежская пуща, Налибокская пуща и Березенский заповедник. Когда мы поставили туда пчел, мы удивились, какой мёд вкусный получился! Там нет ни производство, ни ферм, никаких предприятий. По итогу мед получается очень вкусный, без добавок, без сахара. Без каких-либо веществ, которые могут попасть с полей - пестициды, химические реагенты. Натуральный, заповедный мёд получается».

На сегодня фермерская продукция представлена в 13 торговых объектах «Евроопт» в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. И цены заметно дешевле, чем на городских рынках! Например, фермерскую свиную грудинку можно купить за 7 с половиной рубля, а 2 килограмма фермерской пшеничной муки стоит меньше трех рублей. Кстати, это мука жернового помола от фермерского хозяйства «Василёк». Позиция эксклюзивная, произведенная специально для «Евроопт». И цена, как отмечают в сети и подтверждают покупатели, для фермерской муки очень привлекательная.

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»: «Мы рады приветствовать эту мировую тенденцию и делаем все возможное, чтобы предоставить нашим покупателям широчайший выбор товаров от самых лучших производителей. Безусловно, это и наш вклад в государственную поддержку белорусских фермеров, предпринимательской инициативы в глубинке. Мы открыты к сотрудничеству со всеми фермерскими хозяйствами Республики Беларусь. Главное условие – продукция была качественной, натуральной и вкусной!»

Партнерство фермеров и крупнейшего белорусского ретейлера получилось выгодным для всех. И особенно для покупателей, которые теперь при покупке фермерской продукции могут получить и все преимущества торговой сети «Евроопт»: сертифицированное качество, четко известные сроки годности, удобное время работы и комфортную парковку. Ну и, конечно, доступные цены. Так что, если захотелось колбаски, как у бабушки, или меда прямо из Беловежской пущи – добро пожаловать на «Фермерскі кірмаш» в «Евроопт».

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