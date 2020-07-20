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«Во всем винил выдуманного им же монстра». Эмбер Херд дала показания в суде по иску Джонни Деппа

21.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На десятый день судебного процесса по иску звезды «Пиратов Карибского моря» против газеты Sun о клевете показания дала его бывшая жена — в избиении которой журналисты таблоида обвиняли Деппа.


Эмбер Херд. Фото: Reuters

Первые вопросы 34-летней свидетельнице касались того, почему, вступая в брак в 2015 году, Депп и Херд не заключили брачный контракт. «Он говорил, что его сестра беспокоится об этом, но что он сам мне доверяет. И что он не допустит разрыва этого брака и этот брак будет длиться до самой смерти», — рассказала актриса.

Она сказала суду, что Джонни Депп много раз угрожал убить ее и что он мастерски манипулирует людьми.

Эмбер Херд утверждает, что имели место 14 эпизодов домашнего насилия над ней со стороны актера. На ее показаниях строится защита газеты; Джонни Депп отвергает обвинения со стороны бывшей супруги.

Каждый день актриса, известная по фильму «Аквамен» и другим, присутствует в суде. В течение трех недель она слушала показания, которые давал 57-летний Депп и другие его бывшие жены и партнерши — Ванесса Паради и Вайнона Райдер.

В отличие от других «бывших» Деппа, Херд заявила суду, что Депп кричал на нее, толкал ее, пинал, избивал, оскорблял, угрожал, душил и совершал другие подобные действия.

«Во всех своих действиях он винил им же придуманную третью сторону, а не себя — он часто называл это „монстр“. Он говорил о нем так, как будто это какая-то другая личность, а не он делал все это», — рассказала Херд.

По ее словам, она жила в постоянном страхе: ее муж настолько терял контроль над собой, что она боялась, что однажды он ее убьет, возможно, непреднамеренно.

Мрачные ухаживания

Говоря о начале романтических отношений с Джонни Деппом, которые начались лишь через несколько лет после первого знакомства, Эмбер Херд охарактеризовала его ухаживания как эмоциональные и чрезвычайно галантные: «У меня было чувство, как будто я возлюбленная короля».

Немного смущал мрачный пафос, с которым он говорил об их отношениях: что они либо живы, либо мертвы и что выход из их любви будет только один — смерть.

Ревность к Ди Каприо

Актриса заявила суду, что, когда Депп был пьян или под воздействием наркотиков, он обвинял ее в романах со всеми актерами, с которыми она снималась вместе — от Кевина Костнера до Ченнинга Татума — и даже с теми, с кем она просто проходила пробы, как Леонардо Ди Каприо.

«Для каждого актера у него были оскорбительные прозвища: например, Ди Каприо у него тыквоголовый, а Ченнинг Татум — картофельная голова» — рассказала Херд.

Грибы и другие вещества

Адвокат Элинор Лоуз, защищающая интересы Джонни Деппа, спросила Эмбер Херд, почему, если она была недовольна и испугана алкогольными излишествами мужа, она сама употребляла наркотики? Эмбер признала, что употребляла экстази (один раз — во время авиарейса в Москву) и грибы, однако заявила, что это употребление было умеренным. Медицинские записи с пометкой о ее зависимости от кокаина она назвала неправдой.


Далее был вызван свидетель поездки Деппа и Херд на фестиваль «Коачелла» в Калифорнии, которая уже обсуждалась в зале суда. Знакомый дал показания, что видел, как Эмбер была пьяна и ее рвало на парковке. Актриса пыталась сказать, что ее перепутали с ее сестрой, однако свидетель опознал на фото именно ее.

Комментируя показания других свидетелей из числа обслуживающего персонала, которые заявляли, что Херд чаще всего первая начинала скандалы с Деппом, свидетельница сказала, что они не присутствовали при их ссорах и не могут знать, как они происходили. Суд заслушал несколько фрагментов аудиозаписей скандалов. Один из них свидетельствует, что она швыряла предметы в своего мужа (как она пояснила, чтобы убежать от него). В другом отрывке слышно, что Джонни Депп говорит: «Ты меня ударила». По этому эпизоду Эмбер Херд пояснила, что она била Деппа, но несильно.

Джонни Депп подал иск о клевете к газете Sun из-за статьи, опубликованной на ее сайте в апреле 2018 года. Публикация была построена на обвинениях Херд.

Судебные слушания, как ожидается, продлятся три недели.

 
Теги: знакомства
 
 
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На десятый день судебного процесса по иску звезды «Пиратов Карибского моря» против газеты Sun о клевете показания дала его бывшая жена - в избиении которой...
 
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