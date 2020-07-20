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Дмитрий Полиенко получил еще 15 суток ареста

21.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко суд наказал еще на 15 суток. Таким образом, всего его административный арест составит 45 суток.

Об этом сообщила жена активиста Анастасия Полиенко в своем Фейсбуке.
 
 
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Активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко суд наказал еще на 15 суток. Таким образом, всего его административный арест составит 45 суток.
 
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