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Дмитрий Полиенко получил еще 15 суток ареста
Источник материала: Партизан
Активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко суд наказал еще на 15 суток. Таким образом, всего его административный арест составит 45 суток.
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Активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко суд наказал еще на 15 суток. Таким образом, всего его административный арест составит 45 суток.
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