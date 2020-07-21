3 способа заготовить вишню на зиму

Источник материала: ОНТ

Запас витамина С на всю зиму поможет обеспечить вишня. Рассказываем о простых вариантах заготовки ягоды впрок.

1. Заморозка. Промойте вишню и обсушите. Удалите косточки, если собираетесь использовать ягоды для начинок в выпечку. К тому же так она компактнее будет храниться в морозильной камере. Для компотов лучше замораживать вишню целиком. При таком способе заморозки не нарушается структура ягоды, не повреждается мякоть и не вытекает сок.

2. Варенье из вишни. Ягоды промойте, удалите косточки. 1 кг вишни без косточки засыпьте 1 кг сахара. Оставьте ягоды примерно на 4-5 часов, чтобы пустили сок. Затем поставьте на огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения, варите в течение 5 минут. Затем разложите варенье в заранее простерилизованные банки и закройте крышкой. Укутайте банки и оставьте до медленного остывания. Храните варенье в холодильнике.

3. Компот из вишни. 800 г вишни положите в заранее простерилизованную 3-литровую банку и засыпьте туда 300 г сахара. Залейте кипятком до верха и закатайте. Поставьте банку крышкой вниз, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните компот в темном прохладном месте.

Фото: mognotak.ru

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