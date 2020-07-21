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В чем польза куриного бульона для организма

21.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Права ли была мама, когда предлагала это средство от всех хворей? И чем на самом деле полезен куриный бульон? Разбирается «Здоровье Mail.ru».


Фото: Henrique Félix / Unsplash

Суп сквозь века

Овощной суп на основе куриного бульона как средство для симптоматического лечения респираторных заболеваний в течение многих столетий фигурирует в разных культурных традициях. Блюдо упоминается в книге рецептов древнегреческого военного врача Диоскорида.

Полезным для больных считал куриный бульон живший в X веке придворный врач саманидских эмиров и дайлемитских султанов Авиценна. В XII веке философ и врач Маймонид утверждал, что куриный суп не только отличное питание, но и лекарство.

Ученые давно пытаются объяснить чудодейственный эффект этого блюда. И неспроста.

Чем наваристее, тем полезнее

Еще в 2000 году американские исследователи попытались подвести под этот феномен научный базис. В публикации в Journal of the American College of Chest Physicians они рассказали о своем открытии — правильно сваренный куриный суп действительно помогает снизить воспаления верхних дыхательных путей.

Дело в том, что вирусная или бактериальная инфекция всегда сопровождается воспалением, возникающим из-за реакции иммунной системы на чужеродное вторжение. На борьбу с врагом направляются белые кровяные клетки (лейкоциты).

Авторы публикации решили проверить, как именно традиционный куриный суп действует на нейтрофилы — подвид лейкоцитов, играющих важную роль в защите от бактериальной инфекции, но менее эффективных в борьбе с вирусами, которые, как правило, и вызывают простудные заболевания. Несмотря на свою несостоятельность в случае ОРВИ, нейтрофилы все равно активно мигрируют к месту поражения и вызывают воспаление. Побочным эффектом работы нейтрофилов как раз и являются неприятные симптомы, сопровождающие простуду.

Лабораторные эксперименты показали следующие полезные свойства куриного бульона: «умеренно, но вполне определенно» снижает способность нейтрофилов к направленному движению (хемотаксису), а значит, меньшее их количество добирается до верхних дыхательных путей, воспалительные явления там стихают, и больному становится легче. Причем чем суп более наваристый, тем лучше он справляется с этой задачей.

А вот почему помогает куриный бульон, какой именно ингредиент обладает этой волшебной исцеляющей силой, так и осталось для ученых загадкой. Прошедшие после публикации 14 лет не добавили ясности. The Huffington Post обратился за комментарием к одному из ведущих авторов исследования, профессору Стивену Реннарду из Университета штата Небраска.

«В обычных пищевых продуктах присутствует масса биологически активных элементов. Я предполагаю, что мир в целом полон множеством субстанций, способных исцелить человека, но мы о них пока ничего не знаем», — заявил Реннард в телефонном интервью.

Фактор сочувствия

Но одна субстанция присутствует в сваренном руками близких супе несомненно, просто по определению — это сочувствие. Реннард назвал этот ингредиент «TLC-фактором» (TLC, tender love care — нежность, любовь, забота).

«Если вы больны, хорошо когда есть кто-то, кто заботится о вас. И это не плацебо, в этом есть биологическая составляющая» — отметил Реннард.

Недаром «бабушкин куриный суп» издревле прописывают больным в самых разных уголках планеты, он действительно заставляет их почувствовать себя лучше.

«И работают в этом случае отнюдь не отдельные его ингредиенты. Ведь никто не рекомендует больным поесть вареной моркови, хотя в ней, возможно, есть полезные вещества, которые могут помочь. В случае супа речь идет о чем-то большем», — считает Реннард.

И консервы тоже

Хоть любовь и способна излечить все раны, и TLC-фактор, конечно же, имеет значение, в случае куриного супа его присутствие все же не может полностью объяснить несомненный лечебный эффект. Как рассказал Реннард, в своих экспериментах он сначала протестировал суп, сваренный по рецепту литовской бабушки его жены (цыпленок, лук, сладкий картофель, пастернак, репа, морковь, сельдерей, петрушка, соль и перец).

Убедившись в его противовоспалительном действии, ученые начали проверять на этот предмет разные марки консервированного куриного супа и даже просто вегетарианского овощного супа. И эти магазинные версии, в которых не присутствовало ни грамма TLC-фактора, ничуть не уступали в эффективности домашнему супу. Так что загадка куриного бульона пока остается неразрешенной, а его польза и вред — по-прежнему волнуют умы исследователей.

В 2014 году еще одно целебное действие куриного бульона обнаружили ученые из Японии. Согласно данным их исследования, мясо курицы при регулярном употреблении предупреждает повышение артериального давления и развитие инфаркта миокарда. Приятного аппетита!

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