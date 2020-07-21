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Тихановская рассказала о транзите власти после ее победы на выборах

21.07.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время стрима «Радыё Свабода» представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской ответили на вопросы о том, почему сейчас нельзя призывать к бойкоту выборов и как будет проходить транзит власти после победы на них.





— Мы думаем над этим, с нами по этим вопросам работают политтехнологи, общественные и политические партии. В помощниках у нас и Валерий Цепкало, который подскажет, как правильно все организовать, чтобы в переходный период справиться со всеми задачами и подвести все к новым выборам. Мы не пропадем, — уверена Светлана Тихановская.

Вероника Цепкало рассказала, что сейчас объединенный штаб запускает новую инициативу и призвала белорусов, ставших известными и популярными в различных сферах, присоединиться к ней.

— Мы хотим с вашей помощью донести до общества, насколько важно сейчас провести изменения в нашей стране, — пояснила Вероника Цепкало. По ее мнению, чем больше значимых для Беларуси людей будет в объединенном штабе, тем больше внимания будет к кандидату Светлане Тихановской.

Цепкало призвала присоединяться к штабу и тех телеведущих, кто был уволен за свою гражданскую позицию.

Что касается идеи бойкота выборов и опасений на счет того, что Тихановскую зарегистрировали для того, чтобы привлечь людей на участки

— Выборы будут сфальсифицированы в любом случае, — уверена Тихановска. — Но штабы, которые объединились, заверили меня в том, что есть действенные способы, которые помогут подсчитать реальное количество голосов, отданных за того или иного кандидата.

Мария Колесникова напомнила, что в истории нет ни одного успешного примера бойкота, который бы привел к смене власти.

— Это пассивная деятельность. Мы же видим, как сейчас активизировалось население, поэтому считаем нецелесообразным даже обсуждать это. За альтернативных кандидатов в общей сложности отдали голоса почти миллион граждан Беларуси. Как тут можно говорить о бойкоте и условно отвергать вот эту всю поддержку, — отметила Колесникова.

Она напомнила, что за принуждение к досрочному голосованию предусмотрена административная ответственность, а за фальсификацию результатов выборов — уголовная.

— Пожалуйста, рассказывайте об этом всем свои близким, которые находятся в участковых избирательных комиссиях. Они должны знать, что на каждом сейчас персональная ответственность.

Вероника Цепкало призвала надевать белые браслеты.

— Белый цвет будет означать, что вы против действующей власти и тогда мы на самом деле увидим, какое большое количество нас с реальными голосами, — объяснила Ве ника Цепкало.

На вопрос — что будет с Александром Лукашенко, когда Тихановская выиграет выборы — Светлана ответила так:

— Мы дадим право решать это людям.

Выборы президента пройдут в стране 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Сергея Черечня. В регистрации было отказано экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.
 
 
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Во время стрима «Радыё Свабода» представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской ответили на вопросы о том, почему сейчас нельзя призывать...
 
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