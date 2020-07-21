Можно ли выжить на прожиточный минимум в Беларуси?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как распределяется доход жителей Беларуси?



Распределение зарплаты, пенсии или стипендии по расходным статьям процесс индивидуальный. Однако на сайте Белстата есть некоторая обобщенная информация о расходах домашних хозяйств. Она выглядит так:

Статьи расходов Доля в общей массе питание 48,50% одежда и обувь, мебель и техника 19,10% мебель, техника и промтовары 9% ЖКХ 8,40% бытовые услуги, связь и проезд 9,10% платежи 2,10% предметы гигиены и лекарства 2,40% культура и платный отдых 1,40%

Будет ли структура расходов такой же у тех, кто получает прожиточный минимум?

Очевидно – нет. Можно меньше тратить на промтовары, можно меньше есть, но уменьшить жировку за коммунальные услуги практически невозможно. Экономить на лекарствах и личной гигиене без крайней нужды не хочется.

Как можно распределить прожиточный минимум?

Вначале вычтем из него траты на услуги и поддержание здоровья. Рассчитаем их по нормам из данных Белстата и проверим, реальны ли они. Пусть это будет гражданин трудоспособного возраста с БПМ 275,48 руб. И пусть это будет мужчина, не хочется мучить женщин бедностью даже для эксперимента.

Результат выходит таким:

Статьи расходов % от общего В руб. от БПМ питание 48,50% 133,61 одежда обувь, мебель и техника 28,10% 77,41 ЖКХ 8,40% 23,14 бытовые услуги, связь и проезд 9,10% 25,07 платежи 2,10% 5,79 предметы гигиены и лекарства 2,40% 6,61 культура и платный отдых 1,40% 3,86

Возможно ли это? Разберемся по категориям.

Услуги

В суммах трат на ЖКХ и бытовые услуги ничего фантастического нет. Если объект исследования живет не один и другие члены семьи получают зарплату или пенсию.



Фото: Myfin.by

25 руб. на бытовые услуги, связь и транспорт это явно мало. На них можно недорого подстричься раз в 1-2 месяца, заплатить за мобильный телефон и какой-то недорого тариф для интернета. Жить на БПМ и ездить на личном автомобиле вряд ли удастся. Проездной на все виды транспорта в Минске стоит 53,66 руб., проездной на автобус в других городах можно купить за 21-27 руб. Вывод – на работу придется ходить пешком и тратиться на талончики только в плохую погоду. Или меньше есть, но об это дальше.

Непродовольственные товары

Каждый тратит по-своему, но воспользуемся нормами Потребительской корзины, утвержденной Постановлением №146 Министерства труда и соцзащиты. Состав корзины остается почти неизменным уже 12 лет.

Согласно Постановлению, мужскую зимнюю куртку и пальто положено носить 4 года, холодильник, телевизор, стиральную машину и утюг покупать раз в 10 лет, шкаф – раз в 20 лет и т.д. Исключение – трусы, носки и сорочки, их следует покупать каждый год по несколько штук.

Средняя зарплата в Беларуси , по официальным данным за апрель 2020 года составила 1 193,80 руб. За вычетом подоходного налога и отчисления 1% в ФСЗН, выходит 1 026,67 руб. Это в 3,73 раза больше величины бюджета прожиточного минимума.



Фото: Myfin.by

Выходит, получателям БПМ придется пользоваться мебелью, техникой и одеждой в 3,7 раза дольше. Зимнюю куртку и пальто придется носить 15 лет и сидеть за одним столом 53 года. Хуже всего получается с техникой – срок службы холодильника, телевизора, пылесоса и утюга вырастает до 37 лет. Порадуемся, что в потребительской корзине нет компьютеров.

Единственный выход – отказаться от самых дорогих товаров в пользу одежды и обуви.

Рассчитаем другой вариант. Возьмем из данных Белстата средние цены на промышленные товары, а из Потребительской корзины срок их службы. Посчитаем сколько нужно откладывать каждый месяц на приобретение каждой конкретной вещи. Если на одежду, обувь, мебель и технику среднестатистические граждане тратят 28,1% дохода, то для получателей БПМ это будет 77,41 руб.

Вот что можно купить при такой норме:

Товар Норма потребления Месячный расход, руб. Трусы 4 шт. в год 2,59 Майка 4 шт. на 3 года 0,96 Носки тонкие 7 шт. в год 1,39 Сорочка 4 шт. на 3 года 4,74 Джинсы 1 шт. на 2 года 2,59 Брюки 1 шт. на 2 года 2,73 Свитер 2 шт. на 4 года 2,24 Костюм спортивный 1 шт. на 3 года 2,33 Ветровка 1 шт. на 3 года 2,85 Куртка зимняя 1 шт. на 4 года 3,28 Туфли кожаные 2 шт. на 4 года 4,42 Туфли летние 2 шт. на 4 года 2,98 Зимняя обувь 1 шт. на 3 года 3,18 Домашняя обувь 1 шт. на 2 года 0,74 Часы комнатные 1 шт. на 10 лет 0,58 Утюг 1 шт. на 10 лет 0,70 Стол письменный 1 шт. на 15 лет 1,18 Стул 4 шт. на 10 лет 4,07 Холодильник 1 шт. на 10 лет 8,21 Кровать 1 шт. на 5 лет 16,88 Телевизор 1 шт. на 10 лет 7,11 Итого расход в месяц 75,75

Получается условный гражданин трудоспособного возраста, без смартфона и компьютера, но с холодильником, телевизором, кроватью и минимумом одежды. Кухонной мебели и посуды у него тоже нет. Но он ведь мужчина, как-нибудь приспособится.

Питание

Мы в разы снизили нашему «подопытному» расходы на промтовары, посмотрим, хватит ли денег на еду. На нее останется 133,61 руб. или среднестатистические 48,5% от дохода.

Что можно съесть за эти деньги?

Опять воспользуемся данными Белстата и нормами Потребительского бюджета. Сразу откажемся от спиртного, сладкого и деликатесов. Прочие продукты пересчитаем из годового потребления в килограммах, на среднедневной в граммах.

Цена 1 кг, руб. Дневная норма, гр. Говядина 13,7 59 Куры 4,1 51 Колбаса ливерная и кровяная 2,83 3 Рыба мороженая 10,21 36 Сельдь соленая 5,65 10 Молоко 1,52 183 Кефир 1,45 152 Творог нежирный 5,98 19 Масло животное 16,93 31 Масло растительное 3,01 22 Хлеб ржаной 1,83 203 Рис 2,77 15 Пшено 2,28 5 Гречка 3,12 6 Хлопья овсяные 2,18 6 Перловка 1,43 5 Горох и Фасоль 2,84 7 Макароны 2,23 9 Картофель 0,89 355 Капуста 0,68 81 Свекла 0,68 61 Морковь 0,76 61 Помидоры 4,01 51 Огурцы 2,89 51 Овощи консервированные 5,4 25 Яблоки 3,39 56 Цитрусовые (Апельсины, Лимоны, Мандарины) 4,7 19

Весь этот набор обойдется в 131,44 руб. в месяц. И чуть больше 2 руб. останется на какие-нибудь изыски. Всего в потребительской корзине 43 наименования продуктов, у нас – 27.

Можно ли так питаться и не потерять здоровье? На первый взгляд – да.

200 гр. черного хлеба в день, 53 гр. круп, макарон и гороха на гарнир и столько же сливочного и растительного масла.

159 гр. мяса и рыбы, почти по стакану молока и кефира, почти 20 гр. творога.

калорий в ежедневный рацион добавят 355 гр. картошки, витаминами обеспечат 324 гр. овощей и фруктов.

Для поддержания работоспособного состояния должно хватить.

Что в итоге?

Выходит, что получатель прожиточного минимума голодать не должен. Одеваться он будет весьма скромно, а домашняя обстановка окажется совершенно спартанской. Наверняка придется собирать что-то из прошлой жизни, от родителей и т.д.

Культурные потребности удовлетворит телевизор, можно поднакопить и раз в несколько месяцев купить билет в кино. Для занятий физкультурой лучше всего подойдет йога, потому что не требуется одежда и дополнительное питание. Можно заниматься во дворе на турниках и брусьях. Можно бегать, но не в чем, кроссовки обходились дороже туфель, и мы их убрали из списка.

Передвигаться по городу придется большей частью пешком. Несколько лет экономии позволят купить сотовый телефон (не смартфон) и подключиться на тариф без абонентской платы (в основном для входящих звонков).

Но лучше всего ситуацию определят не возможности, а ограничения.

Получателям прожиточного минимума рекомендуется забыть следующие понятия:

Собственное жилье.

Семья.

Автомобиль.

Спиртное и сигареты.

Отдых и поездки.



Фото: Myfin.by

Ни на аренду, ни на самый льготный кредит, ни даже на ремонт денег не хватит. Единственный выход – быть «приживалкой» у родственников. Ни одеть, ни прокормить детей на эти деньги невозможно.

БПМ не хватит не топливо и ремонт, более того – не будет денег на дорожный налог, т.е. автомобиль может только тихо гнить где-то на бесплатной стоянке.

Когда нет денег на проезд по городу, вопрос о поездке на курорт в принципе не возникает.

