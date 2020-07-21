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Марианна Щеткина: «Мир и стабильность в обществе являются залогом успешного будущего»

21.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Мир и стабильность являются залогом успешного будущего. Такое мнение председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина высказала корреспонденту БЕЛТА.

Марианна Щеткина: «Мир и стабильность в обществе являются залогом успешного будущего»“Мир, стабильность, здоровье, предоставленные возможности для развития подрастающего поколения и молодежи – залог успешного будущего. Консолидация общества вокруг общечеловеческих и национальных ценностей, солидарность поколений – вот слагаемые успеха. Давайте ценить достигнутое и двигаться вперед вместе”, – подчеркнула Марианна Щеткина.

Она отметила, что сегодня женщины являются активными участницами всех процессов, происходящих в стране. “И это не удивительно, ведь женщины составляют более половины населения Беларуси и 50% от числа занятых в экономике, – сказала Марианна Щеткина. – Наши женщины заинтересованы в развитии страны и росте благосостояния народа – от этого зависит благополучие наших семей, будущее наших детей”.

Лидер БСЖ обратила внимание, что в государстве многое сделано для развития и укрепления института семьи, самореализации женщин – достигнут гендерный паритет в образовании, отмечается высокий уровень участия женщин в сфере управления, происходит трансформация внутрисемейных отношений в сторону равного участия женщин и мужчин в принятии решений по вопросам распределения домашних обязанностей и воспитания детей.

Марианна Щеткина также подчеркнула, что Беларусь относится к странам с низким уровнем материнской, детской и младенческой смертности. В стране высокий уровень грамотности взрослого населения, высокий охват дошкольным, общим средним и профессиональным образованием.

“Президент не раз отмечал конструктивную и созидательную роль женщин в развитии Беларуси. Достижение задач, стоящих перед государством по повышению уровня и качества жизни населения, невозможно без использования мощного потенциала женского населения страны. При этом важную роль в данном процессе играет и наше общественное объединение. Сегодня БСЖ объединяет в своих рядах более 143 тыс. женщин, способных влиять на принятие политических решений, стремящихся сделать жизнь окружающих лучше”, – отметила председатель БСЖ.

“Республиканская акция “Марафон поддержки”, которую проводит Белорусский союз женщин по оказанию помощи в борьбе с СОVID-19, показала, что у нас много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Добро объединяет”, – продолжила председатель союза.

По словам Марианны Щеткиной, география женского движения в стране постоянно расширяется: кроме областных, городских, районных, развиваются объединенные организации БСЖ (Генеральной прокуратуры, МЧС, Беларусбанка, Белагропромбанка), а также создаются новые первичные организации на производствах.

БЕЛТА.


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Мир и стабильность являются залогом успешного будущего. Такое мнение председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина высказала корреспонденту БЕЛТА....
 
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