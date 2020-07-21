Финберг: я выбираю стабильную и независимую Беларусь

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Я выбираю стабильную и независимую Беларусь, заявил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист, профессор Михаил Финберг.





“Я люблю свою страну, работу, уважаю и ценю людей, с которыми работаю все эти годы. И мне непонятны помыслы людей, которые искусственно нагнетают обстановку в стране, пытаясь внести сумятицу в нашу спокойную жизнь. Я благодарен своей стране за все и никому не дам забрать ее у народа, разрушить все то, что по крупицам строилось эти последние два десятилетия. Я выбираю стабильную и независимую Беларусь”, – сказал Михаил Финберг.

По его словам, за последние годы в стране действительно произошло много изменений. “Я много езжу по Беларуси с концертами. Посмотрите, какое масштабное строительство у нас развернулось. Многие белорусские города не узнать. Конечно, столица само собой, но и регионы тоже очень изменились. Какое масштабное производство налажено в стране за годы независимости, нашу продукцию знают во многих странах и она востребована. Конечно, впереди еще немало работы, но очевидно, что страна динамично развивается”, – отметил маэстро.

Михаил Финберг подчеркнул, что все свое творчество посвящает родной стране. “Наш коллектив и дальше будет делать все возможное, чтобы Беларусь знали далеко за ее пределами”, – добавил он.

БЕЛТА.